Codemasters haben ein neues Gameplay-Video für DIRT 5 veröffentlicht. Das neue Video lässt die Herzen von WRX-fans höher schlagen, wenn die extrem hoch gezüchteten Rally-Boliden in Italien vor der Kulisse aus römischen Aquädukten die schottrigen Pisten umpflügen.

Das neuste Gamplay-Video vermittelt einen ersten staubigen Eindruck der Rallycross-Klasse in DIRT 5, die mit den offiziellen Fahrzeugen der FIA World Rallycross aufwartet. Die Szenen präsentierne zudem auch echte Ultra Cross-Action – technisch anspruchsvolle Dirt 5-Events auf in sich verdrehten Strecken, ideal für agile und kompakte Höllenmaschinen aus der World RX-Aufstellung. Das präsentierte Ultra Cross-Event findet in Italien statt, in einer ansprechenden Umgebung aus monumentalen Bürcken und Aquädukten sowie mit natürlichen Hindernissen für halsbrecherische Rally-Action.

DIRT 5 wird bereits am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X erscheint am 10. November 2020. DIRT 5 fürPlayStation 5 folgt später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht.

Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DIRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DIRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und PlayStations Free Upgrade-Unterstützung.