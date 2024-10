Das lange Warten hat endlich ein Ende. Netflix und Riot Games haben das Veröffentlichungsdatum der lang erwarteten zweiten Staffel von Arcane bekannt gegeben. Die auf dem beliebten Spiel League of Legends basierende Animationsserie kehrt im November in drei Akten zurück.

Die zweite Staffel von Arcane wird in drei Akten erscheinen, ähnlich wie die erste Staffel. Der erste Akt ist ab dem 9. November verfügbar. Darauf folgen der zweite Akt 2 am 16. November und der finale Akt 3 am 23. November. Dieses Format erlaubt es den Zuschauern, die packende Geschichte in Etappen zu genießen, während die Spannung zwischen den Akten kontinuierlich steigt.

Arcane. Ella Purnell as Jinx in Arcane. Cr. Courtesy of Netflix © 2021

Was erwartet uns in Staffel 2?

Der kürzlich veröffentlichte Trailer zur Staffel 2 gibt nur wenige Hinweise auf die kommenden Ereignisse. Nach dem explosiven Ende der Ersten Staffel werden wir auf jeden Fall tiefer in den Konflikt der beiden Städte Piltover und Zaun eintauchen.

Auch die beiden Schwestern Jinx (Ella Purnell) und Vi (Hailee Steinfeld) stehen weiterhin im Mittelpunkt. Allerdings muss sich Jinx nach ihrem fatalen Fehler mit den Konsequenzen ihrer Handlungen auseinandersetzen. Dieser Handlungsstrang wird ebenfalls eine zentrale Rolle in der kommenden Staffel von Arcane spielen und die Beziehung der Schwestern auf eine harte Probe stellen.

Arcane Season 2 (L to R) Ella Purnell as Jinx and Hailee Steinfeld as Vi in Arcane Season 2. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Die Handlung von Arcane

Die Animationsserie Arcane erzählt die Geschichte der Schwestern Jinx (auch bekannt als Powder) und Vi. Beide landen in der ersten Staffel auf tragische Weise auf unterschiedlichen Seiten eines eskalierenden Krieges zwischen den beiden Städten Piltover und Zaun. Bei Piltover handelt es sich um eine utopische Stadt der Wissenschaft, wohingegen die industriell geprägte Stadt Zaun die chaotische und gefährliche Seite der Technologie repräsentiert.

Während Vi zu einer entschlossenen Kämpferin heranwächst, entwickelt sich Jinx zu einer unberechenbaren und zerstörerischen Persönlichkeit. Staffel 2 wird diese Spannungen weiter erkunden, wobei die unvorhersehbaren Konsequenzen der Entscheidungen der Charaktere im Mittelpunkt stehen.

Wie Co-Schöpfer Christian Linke ankündigte, wird die zweite Staffel das abschließende Kapitel der Arcane-Geschichte sein. Dennoch deutete er an, dass dies nur der Anfang einer größeren Erzählung in der Welt von Runeterra sei. Weitere Infos zu der Serie findet ihr in der folgenden Übersicht.