In der vergangenen Woche teilte Amazon einen gewaltigen Meilenstein zur Fallout-Serie. Die Show wurde weltweit über 100 Millionen Mal gestreamt. Diese Zahl unterstreicht den gewaltigen Erfolg der Emmy-prämierten Serienadaption. Entsprechend groß dürfte die Vorfreude auf Staffel 2 sein.

Die Fallout-Serie konnte bereits kurz nach der ersten Ausstrahlung erste Rekorde feiern. So schaute sich ein aus 65 Millionen Personen großes Publikum die Show innerhalb von 16 Tagen an. Damit ist sie der am zweithäufigsten geschaute Serie auf Prime Video – direkt hinter dem berüchtigten Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Personen in über 240 Ländern und Territorien können die Serie schauen.

Emmy-Nominierungen und Reaktionen

Neben dem beeindruckenden Streaming-Erfolg erhielt die Serie 2024 mehrere Nominierungen bei den Emmy Awards, was ihre Qualität und den Einfluss auf die Fernsehwelt unterstreicht. Mit Nominierungen in Kategorien wie Outstanding Drama Series, Outstanding Writing for a Drama Series und Outstanding Stunt Coordination for Drama Programming hat sich Fallout als ernstzunehmender Player in der TV-Landschaft etabliert. Besonders hervorzuheben ist, dass die Serie den Preis für das Outstanding Emerging Media Program sowie für die Outstanding Music Supervision gewinnen konnte.

Ella Purnell (Lucy)

Auch die schauspielerischen Leistungen tragen maßgeblich zum Erfolg bei. Walton Goggins, der die Rolle des Ghouls verkörpert, wurde für den Outstanding Lead Actor in a Drama Series nominiert. Goggins‘ Darstellung eines komplexen Charakters wurde von Kritikern gelobt und zeigt das große schauspielerische Potenzial der Serie.

Walton Goggins als Ghoul

Die Serie hat nicht nur in den USA, sondern weltweit große Aufmerksamkeit erlangt. Besonders beeindruckend ist der internationale Anteil am Erfolg, denn mehr als 60 % der Zuschauer stammen aus Ländern außerhalb der USA. Fallout zieht vor allem eine junge Zielgruppe zwischen 18 und 34 Jahren an, die die Serie als fesselnd und innovativ lobt. Die actionreichen Episoden, die tiefgründigen Charaktere und das dystopische Setting trafen bei einer breiten Zuschauerbasis auf Begeisterung.

Die Zukunft der Serie

Prime Video reagierte schnell auf den Erfolg und gab bereits nach der ersten Woche bekannt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner versprachen den Fans, dass die kommende Staffel noch intensiver werde. Auch die aus den Spielen gefürchteten Deathclaws (Todeskrallen) sollen eine größere Rolle spielen.

Power Suit and Aaron Moten (Maximus) in “Fallout”

Der Erfolg der Serie zeigt eindrucksvoll, wie Videospieladaptionen im Streaming-Bereich neue Höhen erreichen können. Fallout ist dabei, ein globales Multimedia-Phänomen zu werden, das über die Gaming-Branche hinaus seine Spuren hinterlässt.

Ähnlich geht es auch mit dem The Last of Us-Franchise zu, bei dem wir ebenfalls auf den Release der zweiten Staffel warten.