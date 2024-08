In der Nacht hat der HBO-Ableger Max in einem knapp zweiminütigen Trailer die kommenden Highlights der nächsten 12 Monate vorgestellt. Dazu gehörte auch ein erster Blick auf die Staffel 2 von The Last of Us. Fans scheinen in Vorfreude zu sein und können sich entsprechende Kommentare nicht verkneifen.

Die Geduld der Fans hat sich endlich ausgezahlt. In dem kürzlich veröffentlichten Teaser zu The Last of Us konnten wir endlich einen Blick auf die zweite Staffel der Serie werfen. Diese wird, wie bereits angekündigt, lediglich einen Teil des zweiten Videospiels aufgreifen.

Dazu erklärte Showrunner Craig Mazin , dass die Handlung von The Last of Us – Part II so umfangreich sei, dass sie über mehrere Staffeln hinweg erzählt werden muss: „Man sucht nach natürlichen Haltepunkten, und in dieser Staffel fühlte sich der natürliche Haltepunkt nach sieben Episoden an.“

Alte Bekannte und neue Gesichter

In der zweiten Staffel von The Last of Us kehren Pedro Pascal und Bella Ramsey in ihren Rollen als Joel und Ellie zurück. Neu dabei sind unter anderem Kaitlyn Dever als Abby, Catherine O’Hara und Jeffrey Wright. Insbesondere die Rückkehr von Wright als Isaac, einem wichtigen Charakter aus dem Spiel, wird von Fans mit großer Spannung erwartet.

Im Gegensatz dazu wirft die mysteriöse Rolle von Catherine O’Hara einige Fragen auf. Ihre Figur scheint eine Mischung aus Bedrohung und Mitgefühl zu sein, was für interessante Konflikte sorgen dürfte. Zu Beginn des Trailers fragt ihre Figur Joel „Hast du ihr wehgetan?“, worauf direkt die nächste Frage „Was hast du dann getan?“ gestellt wird. Darauf folgen verschiedene Zusammenschnitte aus der zweiten Staffel, die schließlich von einem ergriffenen Joel mit den Worten „Ich habe sie gerettet.“ zusammengefasst werden.

Fans reagieren begeistert

Nachdem The Last of Us Part II von Seiten der Community viel Kritik einstecken musste, scheint der Hype um Staffel 2 umso größer zu sein. Die Gamer innerhalb der Community reagierten entsprechend und teasten bereits durch verschiedene Kommentare die kommenden Inhalte an.

So fielen auf YouTube Kommentare wie „Ich fühle mich schlecht für die Fans, die das Spiel nie gespielt haben. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zu kommt.“ Ein anderer kommentierte mit „Haltet die Golfschläger bereit“.

Der Hype um die zweite Staffel von The Last of Us ist verständlich, da die erste Staffel bereits ein großer Erfolg war. Sie erreichte bei ihrer Premiere 4,7 Millionen Zuschauer in den USA und wurde für 19 Emmys nominiert und gewann sogar 8 davon.

Es ist gut möglich, dass die zweite Staffel an diesen Erfolg anknüpfen wird. So könnte die kompakte Erzählweise der Serie zugutekommen, da sie die Intensität und Dramatik der Handlung verstärkt. Für viele steht schon jetzt fest: Staffel 2 wird eine emotionale Achterbahnfahrt.

