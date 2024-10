Das Release-Datum von Life is Strange: Double Exposure rückt immer näher. Um Fans auf den kommenden Release einzuheizen, hat Square Enix in den vergangenen Tagen verschiedene Videos zum dem Titel veröffentlicht. Von True Crime bis zum Interview mit Katzen ist alles dabei.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Square Enix

Life is Strange: Double Exposure erscheint Ende diesen Monats für PC und Konsolen. Den Countdown versüßen Square Enix und Deck Nine mit einer Reihe von Videos, die auf Handlung und Gameplay-Features des Titels hinweisen.

So wurde beispielsweise vor zwei Tagen ein Trailer veröffentlicht, der euch an die Anfänge von Max‘ Geschichte zurückbringt und die Ereignisse aus Arcadia Bay zusammenfasst. Durch das Video werden Max‘ traumatische Erinnerungen erläutert und die damit einhergehende Angst, die sie vor ihren übernatürlichen Fähigkeiten hat.

Etwas fröhlicher geht es in dem gestern veröffentlichten Katzen-Interview zu. In dem knapp 10-minütigen Clip beantwortet Max‘ Synchronsprecherin Hannah Telle einige Fragen zu Life is Strange: Double Exposure. Darüber hinaus spricht sie natürlich auch über ihre Liebe zu Katzen. Das Setting des Java Whiskers Cat Cafes in London könnte unter anderem deshalb gewählt worden sein, weil die Digital Ultimate Edition des Spiels exklusiven Katzen-Content enthält. Auch der Soundtrack kann käuflich erworben worden.

Zu guter Letzt veröffentlichte Square Enix gestern Abend einen Übersichts-Trailer, der im True Crime-Format produziert worden ist. Das Video fasst zum einen den unmöglichen Mord an Max‘ Freundin Safi zusammen und suggeriert, dass es mehrere Todesfälle dieser Art gegeben hat. Zum anderen geht der Clip auf Max‘ Fähigkeiten aus ihrer Jugend ein sowie auf ihre neuen Kräfte, welche die Protagonistin in Life is Strange: Double Exposure erhält.

In das Krimiformat mit übernatürlicher Note könnt ihr ab dem 29. Oktober eintauchen. Dann erscheint Life is Strange: Double Exposure für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch der Release auf der Nintendo Switch geplant. Die ganze Übersicht zu der Reihe findet ihr hier.