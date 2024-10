Auf der der diesjährigen Tokyo Game Show hat Square Enix einen neuen Trailer zu Life is Strange: Double Exposure enthüllt. Das Video gibt einen Überblick zum Campus der Caledon-Universität sowie dessen Bewohnern.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Square Enix

Life is Strange: Double Exposure nähert sich seinem Release-Datum. Um darauf aufmerksam zu machen, nutzte Square Enix die Bühne der Tokyo Game Show 2024, um auf das Wiedersehen mit Max Caulfield aufmerksam zu machen.

Der neue Overview-Trailer fasst einmal mehr den Plot des kommenden Spiels zusammen und gibt außerdem neue Einblicke zur Caledon-Universität und deren Bewohnern. In Zentrum des Trailers stehen natürlich Max‘ neue Fähigkeiten, die sie zur Ermittlung des Mordes an ihrer Freundin Safi einsetzt. Wie diese Fertigkeiten funktionieren, haben wir bereits in der folgenden Meldung verraten.

Der Soundtrack von Life is Strange: Double Exposure

Fans der Life is Strange-Reihe wissen, dass die Spiele nicht nur für ihre emotionalen Geschichten, sondern auch für ihre unvergesslichen Soundtracks bekannt sind. Mit der Veröffentlichung von Life is Strange: Double Exposure am wird diese Tradition fortgeführt. Die neueste Ausgabe der Serie bietet eine beeindruckende Auswahl an Künstlern, darunter dodie, chloe moriondo und Matilda Mann. Deren gefühlvolle Melodien und kraftvollen Texte werden die Spieler auf Max‘ Reise durch zwei parallele Zeitlinien begleiten, während sie das Mysterium rund um den Mord an ihrer Freundin entschlüsseln.

Der heiß erwartete Soundtrack wird sowohl digital als auch auf Vinyl am selben Tag wie das Spiel erscheinen. Die Vinyl-Version ist exklusiv im Life is Strange: Double Exposure Collector’s Box enthalten, die außerdem ein kleines Hardcover-Artbook, Art-Cards und eine Replik von Max‘ Eulen-Pin umfasst. Besondere Tracks wie dodies „Someone Was Listening“, chloe moriondos „September“ und Tessa Rose Jacksons „So This is Lonely“ werden als Singles veröffentlicht, um die Vorfreude auf das Spiel und den Soundtrack zu steigern.

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein Release für die Switch ist ebenfalls geplant. Dieser erfolgt allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Vorbesteller der Ultimate Edition können zwei Wochen früher zocken und exklusive Inhalte ergattern. Dazu gehören ein Outfit Pack und der Cat Content.