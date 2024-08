Im Rahmen des Xbox Broadcasts der Gamescom 2024 hat Square Enix ein neues Video zu Life is Strange: Double Exposure enthüllt. Im Fokus des Videos stehen die weiterentwickelten, übernatürlichen Fähigkeiten von Protagonistin Max Caulfield.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bereits im Juni hatten Square Enix und Deck Nine erste Einblicke in das Gameplay von Life is Strange: Double Exposure gewährt. Mit dem „Power 101 Deep-Dive“-Trailer lernen wie die neuen Fähigkeiten von Protagonistin Max noch besser kennen.

So ermöglicht ihr der sogenannte „Shift“ zwischen zwei parallelen Zeitlinien zu wechseln. Dabei spielt auch ihre neue „Pulse“-Fähigkeit eine entscheidende Rolle. Diese erlaubt es Max, einen Blick in die andere Zeitlinie zu werfen, bevor sie den Sprung wagt. Durch Pulse kann Max auch Gespräche des anderen Zeitstrangs belauschen. Damit dürfte die Fähigkeit ein gern benutztes Feature werden, das eine erste Übersichtsgewinnung ermöglicht, bevor Max mit der Hilfe von „Portal“ gänzlich in die andere Realität eintaucht.

Durch diese Fähigkeiten werden wir verschiedene Rätsel lösen, soziale Dynamiken am Campus der Caledon-Universität analysieren und zahlreiche Geheimnisse enthüllen können.

Marken für ein authentisches Campusleben in Double Exposure

Bereits Anfang August kündigte Square Enix eine Partnerschaft mit den Kultmarken Polaroid und Dr. Martens an, die in Life is Strange: Double Exposure eine zentrale Rolle spielen werden. So können wir in als Max Caulfield mit „Polaroid Now Generation 2 i-Type“-Kamera spielerisch relevante Fotos schießen – ganz authentisch im ikonischen Polaroid-Stil. Die Kamera bietet eine Doppelbelichtungsoption, die in die Handlung integriert ist. Zusätzlich trägt Max die klassischen „1460 Cherry Red“-Glattleder-Stiefel von Dr. Martens. Diese sollen zum charakteristischen Stil der Protagonistin passen und auch in verschiedenen Farben als Teil der Outfit-Packs verfügbar sein.

Life is Strange: Double Exposure soll am 29. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auch eine Switch-Version ist geplant. Wann diese erscheint, steht allerdings noch nicht fest. Schon jetzt können Interessierte den Titel in drei Editionen vorbestellen: Standard, Deluxe und Ultimate. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, kann bereits zwei Wochen vor Release auf die ersten beiden Kapitel zugreifen. Weitere Details zu den Editionen und der Vorbestellung finden sich auf der offiziellen Webseite.

In der folgenden Meldung findet ihr noch weitere Einblicke. Weitere Informationen zur diesjährigen Gamescom findet ihr in der Übersicht.