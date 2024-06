Square Enix hat während des Xbox Games Showcase 2024 das neue Spiel Life is Strange: Double Exposure angekündigt. Das von Deck Nine Games entwickelte Spiel erscheint am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch.

Life is Strange: Double Exposure führt die Spieler in eine neue übernatürliche Kriminalgeschichte. Max Caulfield, die Protagonistin des ersten Teils der gefeierten Reihe, kehrt zurück. Sie ist nun Fotografin an der Caledon-Universität. Als sie ihre Freundin Safi tot im Schnee findet, versucht sie, die Zeit zurückzudrehen, eine Fähigkeit, die sie seit Jahren nicht genutzt hat. Doch anstatt die Zeit zu ändern, öffnet Max ein Portal zu einer parallelen Zeitlinie. In dieser ist Safi noch am Leben, aber weiterhin in großer Gefahr.

Life is Strange: Double Exposure: Das erwartet die Fans

Max wird klar, dass der Mörder in beiden Realitäten erneut zuschlagen wird. Nur sie kann zwischen den Zeitlinien hin- und herreisen, um den Mord zu verhindern. Der Ankündigungstrailer bietet erste Eindrücke und ist auf YouTube zu finden.

Weitere Informationen zu Life is Strange: Double Exposure werden in einem Livestream am 13. Juni um 18 Uhr MESZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal enthüllt. Fans können sich auf einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Entwicklung und erste Gameplay-Szenen freuen.

Der Titel wird in drei Editionen erhältlich sein: Standard, Deluxe und Ultimate. Vorbesteller der Ultimate Edition können die ersten beiden Kapitel bereits zwei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung spielen, ab dem 15. Oktober 2024.

Das neueste Spiel der Life is Strange-Reihe, Life is Strange: True Colors, erschien im September 2021 und erhielt viel Lob für seine emotionale Tiefe und fesselnde Geschichte. Mit Life is Strange: Double Exposure wird die Serie um ein weiteres spannendes Kapitel erweitert. Fans und neue Spieler können sich auf ein fesselndes Abenteuer voller Wendungen freuen. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Website.