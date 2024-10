11 bit studios hat das erste große Update für Frostpunk 2 veröffentlicht. Patch 1.1.0 bringt mit seinen „Quality of Life Improvements“ zahlreiche Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Community. Gleichzeitig lockt der Entwickler mit einem großen Sale, der eine perfekte Gelegenheit bietet, das Spiel zu erwerben und weitere Titel aus dem Portfolio von 11 bit studios zu entdecken.

Mit dem neuen Update zu Frostpunk 2 haben die Entwickler auf das Feedback der Spieler reagiert und viele der am häufigsten genannten Wünsche umgesetzt. Zu den Highlights des Patches gehören die Einführung von Kantenscrollen, die Möglichkeit, Bauvorhaben und Frostbreaking-Aktionen abzubrechen, sowie farbcodierte Umrisse für verschiedene Stadtteile, um die Übersicht zu verbessern.

Besonders die Verbesserung der Performance stand im Mittelpunkt dieses Updates. Das Spiel läuft nun flüssiger dank großer Optimierungen, aktualisierter DirectX-Bibliotheken und der Behebung von Absturzproblemen, die einige Spieler gemeldet hatten, insbesondere auf macOS. Weitere Gameplay-Änderungen umfassen die erweiterte Sicht auf die Frostlandschaft durch ein optimiertes Kartensystem sowie die Einführung von neuen Ereignissen und Konsequenzen, die das immersive Spielerlebnis noch spannender gestalten.

Die Einführung von AutoSave-Optionen, die deaktiviert oder angepasst werden können, sorgt zusätzlich für mehr Kontrolle über das eigene Spielerlebnis. Diese Verbesserungen sind nur ein kleiner Ausschnitt der vielen Optimierungen, die Patch 1.1.0 bietet. Fans des Spiels dürfen sich auf ein noch intensiveres und benutzerfreundlicheres Erlebnis freuen.

Sale bei 11 bit studios: Rabatte auf Frostpunk 2 und mehr

Parallel zum Update hat 11 bit studios einen Sale gestartet, der bis zum 4. November 2024 läuft. Frostpunk 2 ist dabei mit 10 % Rabatt für 40,49 € erhältlich. Noch beeindruckender ist der Rabatt auf das originale Frostpunk, das derzeit mit einem Rabatt von bis zu 85 % angeboten wird.

Auch weitere Titel des Studios sind stark reduziert, darunter das kürzlich erschienene The Invincible (34 % Rabatt), The Thaumaturge (40 % Rabatt) und This War of Mine (80 % Rabatt). Fans von 11 bit studios können also tiefer in die fesselnden Welten eintauchen, die für ihre tiefgründigen Geschichten und anspruchsvollen Spielmechaniken bekannt sind. Weitere Meldungen zu Frostpunk 2 findet ihr hier.