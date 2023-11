11 bit studios und Fool’s Theory nehmen sich mehr Zeit, um ihr mit Spannung erwartetes Dark Fantasy-RPG, The Thaumaturge, zu perfektionieren. Statt wie ursprünglich geplant am 5. Dezember 2023 zu erscheinen, wird das Spiel nun erst am 20. Februar 2024 für PC verfügbar sein.

Die Entscheidung zur Verschiebung des Veröffentlichungsdatums basiert auf dem festen Willen, keine Abstriche bei der Qualität des Spiels zu machen. In den letzten Wochen wurde The Thaumaturge zwar fertiggestellt, aber das Entwicklerteam möchte sicherstellen, dass es den hohen Erwartungen der Fans entspricht und plant daher, noch einige Feinschliffe vorzunehmen.

The Thaumaturge erzählt die fesselnde Geschichte von Wiktor Szulski, einem Thaumaturgen, der entschlossen ist, mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Die Handlung entfaltet sich im Warschau des Jahres 1905 und dreht sich um innere Dämonen – sowohl im übertragenen als auch im wortwörtlichen Sinne. Im Spiel laben sich die Salutor genannten Dämonen an den tiefsten Geheimnissen der Menschen, und nur die namensgebenden Thaumaturgen sind in der Lage, diese Bürde zu tragen.

Freuen Sie sich auf das Eintauchen in diese dunkle, narrative Welt, wenn The Thaumaturge schließlich am 20. Februar 2024 für PC erscheint. Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Tauchen Sie ein in eine mystische Reise, die nicht nur Fans von Dark Fantasy-RPGs fesseln wird.