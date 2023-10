Fans von Brett- und Kartenspielen können sich jetzt an der Crowdfunding-Kampagne für The Witcher: Path of Destiny beteiligen, dem neuesten Spiel von Go On Board, das im The Witcher-Universum angesiedelt ist und in enger Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED entwickelt wurde.

Das Spiel bietet:

Eine Kombination aus Brett- und Kartenspielmechanik.

Die Möglichkeit, in die Haut ikonischer Witcher-Charaktere wie Geralt, Ciri, Yennefer und andere zu schlüpfen.

Die Neuinterpretation klassischer Geschichten aus dem Witcher-Kontinent, die von den Entscheidungen der Spieler beeinflusst werden.

Die Crowdfunding-Kampagne ist jetzt auf Gamefound verfügbar.

The Witcher: Path of Destiny ist ein auf 1-5 Spieler ausgelegtes Brettspiel, bei dem die Spieler in die Rollen bekannter Witcher-Charaktere schlüpfen und epische Geschichten im Witcher-Universum neu erleben können. Die Spieler haben die Freiheit, verschiedene Entscheidungen zu treffen und alternative Pfade in den Geschichten zu erkunden. Das Spiel verbindet eine fesselnde Handlung mit einer leicht verständlichen, aber tiefgehenden Spielmechanik.

Die Crowdfunding-Kampagne bietet verschiedene Unterstützungsoptionen und Stretch Goals, die den Inhalt des Spiels beeinflussen können. Spieler haben die Möglichkeit, das Spiel vor der Veröffentlichung im Handel in Standard- oder Deluxe-Versionen zu erwerben, wobei die Deluxe-Edition exklusive Goodies und alle während der Kampagne freigeschalteten Inhalte enthält.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Go On Board und CD PROJEKT RED zeigt sich in ihrem vorherigen Projekt „The Witcher: Old World“, das eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen für ein Brettspiel aller Zeiten war. Das Spiel wurde weltweit in 17 Sprachversionen veröffentlicht und erfreute sich großer Beliebtheit.

Weitere Informationen zur Crowdfunding-Kampagne und zum Spiel The Witcher: Path of Destiny finden sich auf der offiziellen Website des Spiels und auf der Gamefound-Seite von Path of Destiny.