Die Gaming-Welt erlebt 2025 ein echtes Highlight: Kingdom Come: Deliverance 2 sorgt weltweit für Begeisterung. Das Mittelalter-RPG hat sich in Rekordzeit einen Platz unter den erfolgreichsten Veröffentlichungen des Jahres gesichert. Nun hat der Titel einen neuen Meilenstein erreicht, der selbst die kühnsten Erwartungen übertrifft.

Ein RPG-Hit schreibt Geschichte

Bereits der erste Teil von Kingdom Come: Deliverance konnte Fans durch seine authentische Darstellung des Mittelalters und das tiefgehende Gameplay überzeugen. Dennoch galt das Spiel vor seiner Veröffentlichung eher als Geheimtipp. Dass die Fortsetzung nun alle Erwartungen sprengt, zeigt sich besonders deutlich in den Verkaufszahlen: Innerhalb von nur 24 Stunden wanderte Kingdom Come: Deliverance 2 über eine Million Mal über die Ladentheke – eine beeindruckende Leistung für ein RPG, das sich vor allem durch Realismus und historische Genauigkeit auszeichnet.

Zum Vergleich: Der Vorgänger benötigte mehr als zwei Wochen, um diese Marke zu knacken. Auch finanziell ist das Spiel ein voller Erfolg, denn die Entwicklungskosten wurden bereits am ersten Verkaufstag vollständig eingespielt. Die Entwickler von Warhorse Studios haben es geschafft, mit verbesserten Mechaniken, einer noch größeren Spielwelt und einer packenden Story die Spieler in ihren Bann zu ziehen. Doch damit nicht genug – ein neuer Rekord sorgt für weiteres Aufsehen.

Ein Meilenstein, der alles übertrifft

Besonders bemerkenswert ist der Erfolg des Spiels in den USA. Dort hat Kingdom Come: Deliverance 2 bereits zwei Millionen verkaufte Exemplare erreicht – eine Zahl, die den ersten Teil in den Schatten stellt. Branchenexperten zufolge übertreffen die Verkäufe in den Vereinigten Staaten bereits jetzt die Gesamtzahlen von Teil eins im ersten Monat um das Fünffache. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass das Interesse an authentischen RPG-Erlebnissen größer ist als je zuvor.

Der rasante Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt, dass sich Spieler nach immersiven, historisch inspirierten Abenteuern sehnen. Sollte der aktuelle Trend anhalten, könnte das Spiel schon bald in die Liste der meistverkauften RPGs aller Zeiten aufsteigen. Wie weit Kingdom Come: Deliverance 2 diese Erfolgswelle noch tragen wird, bleibt abzuwarten – doch eins ist sicher: Das Mittelalter-Abenteuer hat seinen Platz in der Gaming-Geschichte bereits gesichert.