Nachdem bereits der Vorgänger eingeschlagen ist wie eine Bombe, versucht Entwickler Unknown Worlds Entertainment sein Glück in den frostigen Tiefen. Heute veröffentlichte das Studio den bildgewaltigen Cinematic Trailer zu Subnautica: Below Zero.

Es wird Zeit die frostigen Tiefen von Planet 4546B zu erkunden! Eure Schwester Alterra ist nämlich vor kurzem nach einem merkwürdigen Zwischenfall von dieser Gegend geflohen. Alles, was von einer verschollenen Wissenschaftler-Mannschaft übrig geblieben ist, sind die in der Gegend verteilten Forschungsstationen. Nachdem ihr einige Unterlagen und Datenbanken gesichtet habt, könnt ihr allmählich erahnen was hier passiert ist.

Jetzt befindet ihr euch in dieser eisigen, kargen Landschaft. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr euren Grips anstrengen.

Während ihr die unbekannte Welt unter und über dem Meeresspiegel erforscht, müsst ihr außerdem herausfinden was mit eurer Schwester und dem Forschungsteam passiert ist. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was alle an ausgerechnet diesem Ort so interessant fanden.





Quelle: Unknown Worlds Entertainment via Steam

Durch euer Improvisationstalent gepaart mit eurem Entdeckergeist versucht ihr in dieser lebensfeindlichen Umgebung zu überleben, während ihr versucht Antworten auf eure Fragen zu finden. Uralte Artefakte, eine neue Fauna und neue Ausrüstungsgegenstände erwarten euch in Subnautica: Below Zero.

Seit einiger Zeit befindet sich der Nachfolger des beliebten Indie-Games Subnautica im Steam Early Access. Falls ihr euch das Spiel noch nicht zugelegt habt, könnt ihr es bereits jetzt schon tun. Seid nur im Voraus darauf vorbereitet, dass sich das Spiel noch in einem Rohzustand befindet und daher noch ziemlich verbuggt sein kann. Umso mehr freut sich das Entwicklerteam auf ein Feedback von euch.

Subnautica: Below Zero erscheint ab dem 14. Mai für den PC (Steam, Epic Games Store) sowie für die PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und die Nintendo Switch. Bereits jetzt schon könnt ihr eure Vorbestellungen aufgeben.