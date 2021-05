Please enable JavaScript



Allodes Team Arcade, das neue Entwicklerteam von MY.Games, hat heute den Action Plattformer Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread vorgestellt. Dieses explosive 2D Action Adventure kombiniert Elemente aus dem Run ’n Gun-Genre mit dem Metroidvania-Stil.

In Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread stellt ihr euer Team aus Helden zusammen, um gemeinsam mit ihnen die Welt vor dem bösen Dr. Cread zu retten. Inspiriert von den Popcorn-Action-Filmen aus den 1980ern bietet euch dieser Action-Plattformer jede Menge Explosionen und Schießereien sowie genügend Raum zur Erkundung.

Während ihr ein paradiesisches Fleckchen Erde vor dem Untergang bewahrt, könnt ihr im Spielverlauf zwischen vier spielbaren Helden wechseln. Ihre verschiedenen Fähigkeiten sowie freischaltbare Waffenverbesserungen erlauben euch an unterschiedliche Orte zurückzukehren und einst unüberwindbare Hindernisse zu durchbrechen.

Zur Auswahl steht euch zum Beispiel der amerikanische Held Jeff (J.Jefferson). Mit seinem Granatwerfer sprengt er jedes Problem schnell und einfach in die Luft. Ebenfalls zur Blast Brigade gehört die sowjetische KGB-Agentin Alexandra „Shura“ Voron. Weil sie vor allem mit der Infiltration vertraut ist, agiert sie aus dem Schatten heraus und nutzt ihren Enterhaken, um Scharfschützen auszuschalten. Der dritte im Bunde ist der schottische MI6-Agent Gavin Henry Gale „Galahad“. Er ist bereits von Doktor Cread geschnappt worden und besitzt nach einer Reihe grausiger Experimente nun einen Cyborg-Körper. Zu guter Letzt unterstützt die Heilige Wächterin Vartaxaklahun „Vortex“ Paqarnusta die Blast Brigade. Als Einwohnerin der Insel kennt sie sich nicht nur mit den Technologien der Ureinwohner aus, sie kann außerdem den wirbelnden „Tanz des Todes“ tanzen und so ihre Feinde in die Flucht schlagen.

Noch im Laufe des Jahres soll dieses familienfreundliche Abenteuer für PC (Steam, Epic Games Store) und Konsole bei einem Preis von 19,99 Euro erhältlich sein. Wir informieren euch, wenn ein genaues Datum feststeht.