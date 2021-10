Heute beginnt das große Steam Next Fest, von dem wir euch in einem anderen Beitrag bereits berichtet haben. Damit einhergehend startet der Publisher Warner Bros. Games ein Publisher-Wochenende auf Steam. Fans können sich über massive Preisstürze bis zum 4. Oktober freuen.

Warner Bros. Games gönnen euch zum Wochenende eine Menge Rabatte. Von verschiedenen Titeln der LEGO-Reihe, über ausgewählte Batman-Titelbis hin zu Hitman, Mad Max und Mortal Kombat: Der Publisher verteilt Rabatte von bis zu 80% auf verschiedene Titel. Verschafft euch hier einen Überblick und schlagt fix zu.

Ein heiß ersehnter Titel des Publishers Warner Bros. Games ist Gotham Knights – ein Action RPG, das noch in diesem Jahr für Konsolen und PC erscheinen soll. Gotham City droht im Chaos zu versinken, nachdem Bruce Wayna aka Batman das Zeitliche gesegnet hat. Nun liegt es am Rest der Bat-Family (Nightwing, Batgirl, Red Hood und Robin) die Stadt vor weiterem Unheil zu bewahren. Ob ihr allein oder mit drei weiteren Freunden auf Streifzüge geht, in der Stadt gibt es eine Menge zu erkunden.

Wenn ihr mehr zu Gotham Knights erfahren möchtet, könnt ihr diesen Artikel dazu lesen.