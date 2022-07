Please enable JavaScript play-rounded-fill



Disney und Gameloft haben einen neuen Trailer von Disney Dreamlight Valley veröffentlicht. In diesem erhalten wir einen allgemeinen Überblick zum Gameplay. Erfahrt mehr über die verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten und Aktivitäten, die euch in diesem Titel erwarten.

Der Life-Simulator Disney Dreamlight Valley ist die Antwort des Multimedia-Konzerns auf Animal Crossing. Zu Beginn des Spiels erstellt ihr zunächst euren Avatar, den ihr bis ins kleinste Detail individualisieren könnt. Dann beginnt eure Reise durch das Dreamlight Valley, das einst ein belebter Ort voller fröhlicher Disney- und Pixar-Figuren gewesen ist. Doch das Vergessen breitete sich aus und hüllte das Land in Dunkelheit. Jetzt liegt es an euch die Erinnerung ins Tal zurückzubringen. Besucht altbekannte Orte und tretet mit den Figuren in Kontakt. Diese werden euch auf spannende Missionen schicken, durch die ihr das Vergessen allmählich verbannt.

Wenn ihr eine Pause von den großen Missionen braucht, bietet Disney Dreamlight Valley auch verschiedene andere Aktivitäten. Ihr könnt zum Beispiel angeln, euch um euren eigenen Garten kümmern und die dort geernteten Lebensmittel in der Küche zu köstlichen Gerichten verarbeiten. Außerdem könnt ihr an der Werkbank verschiedene Gegenstände herstellen, mit denen ihr euer Zuhause nach und nach dekorieren könnt.

Allerdings könnt ihr nicht nur eurem eigenen Fleckchen eure individuelle Note verpassen. Auch sämtliche besuchten Orte können neu gestaltet und dekoriert werden, sodass kein Dreamlight Valley dem anderen gleicht.

Disneys Dreamlight Valley soll am 6. September diesen Jahres in den Early Access gehen. Im nächsten Jahr soll der Titel als Vollversion im Free-to-Play-Format auf PC, PlayStation, Xbox und Switch erhältlich sein. Auf der offiziellen Website erhaltet ihr weitere Informationen. Wir führen euch in einem weiteren Post in die Welt des Life-Sim ein.