Far Cry-Fans kommen in diesem Wochenende auf ihre Kosten. Nicht nur ist Far Cry 6 an diesem Wochenende kostenlos spielbar. Außerdem könnt ihr an diesem Wochenende an einem Fotowettbewerb teilnehmen und eine Grafikkarte von AMD gewinnen.

Ihr seid große Far Cry-Fans? Dann hat Ubisoft etwas Großes für euch an diesem Wochenende in Petto. Schaut im Ubisoft Store vorbei und sichert euch dicke Rabatte auf alle Spiele der Reihe. Der neuste Teil, Far Cry 6, ist ebenfalls um 60 Prozent reduziert. Falls ihr erstmal in den Titel reinschauen wollt, habt ihr in jetzt die Gelegenheit dazu. Das Action Adventure ist bis morgen gratis spielbar.

Um den packenden Spielspaß noch etwas interessanter zu gestalten, veranstaltet Ubisoft einen Fotowettbewerb. Um teilzunehmen, müsst ihr bis zum 12. August ein Foto, Video oder GIF in Far Cry 6 aufnehmen und es Twitter, Instagram oder Tiktok teilen. Verwendet dazu #FARCRY6FREEWEEKENDCONTEST und hüpft in den Lostopf. Was es zu gewinnen gibt? Neben einer Menge Merch- und in-Game-Artikel habt ihr auch die Chance auf die Grafikkarte AMD RADEON RX 6800 XT. Alle wichtigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Alle weiteren Infos zu Far Cry 6 findet ihr in unserer Übersicht.