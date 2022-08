Am Wochenende hat Activision die Beta-Termine für COD Modern Warfare 2 offiziell bestätigt. Außerdem enthüllte der Publisher eine Map sowie einen weiteren Reveal-Termin.

Ihr könnt es kaum erwarten an der Seite von Ghost und Soap loszulegen? Dann haben wir gute Nachrichten für euch! Die Beta-Termine von Call of Duty Modern Warfare 2 sind nun bekannt und begünstigen vor allem PlayStation-SpielerInenn und VorbestellerInnen. Hier die Termine in der Übersicht:

Außerdem können Fans nun durch einen Trailer erste Eindrücke auf den Marina Bay Grand Prix werfen. Diese 6v6-Multiplayer-Map von COD Modern Warfare 2 befindet sich auf einer städtischen Rennstrecke und sorgt so für zusätzliche Adrenalinschübe beim Zocken. Boxenstopps, ein Riesenrad und schicke Fahrzeuge entführen euch in eine prestigeträchtige, urbane Atmosphäre.



Am 15. September liefert euch der Livestream namens Call of Duty Next weitere Infos rund um das Franchise. Euch erwartet die volle Mehrspielerenthüllung von Modern Warfare II sowie neue Infos zu Warzone und der Mobile-Version.

Weitere Infos zum Thema erhaltet ihr hier.