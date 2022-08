Sonic the Hedgehog hat zwar bereits im letzten Jahr seinen 30. Geburtstag gefeiert. Doch das hält Mediatonic nicht davon ab, jetzt noch eine Geburtstagsparty zu schmeißen. In Fall Guys startet am Donnerstag ein Event, in dem sich alles um den blauen Igel dreht.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Auch wenn das große Jubiläum bereits vorbei ist, dreht sich in diesem Jahr noch einiges um den blauen Igel von SEGA. Im März erschien zum Beispiel Sonic the Hedgehog 2 in den Kinos. Jetzt hat auch Mediatonic eine besondere Sonic-Party in Fall Guys angekündigt. Vom 11. August bis zum 15. August findet ein Event statt, bei dem ihr Kostüme von Sonic, Tails, Knuckels, Super Sonic und Dr. Eggman überstreifen könnt.

Neben den neuen Kostümen erwartet euch in Fall Guys noch ein neues Level, die Bean Hill Zone. Dort müsst ihr so viele Ringe wie möglich einsammeln, um die folgenden Preise ergattern zu können:

„Bean Hill Zone“-Schild – 200 Punkte

200 Kudos – 400 Punkte

Bonus-Ringe-Muster-Outfit – 600 Punkte

400 Kudos – 800 Punkte

Sonic Sneaker – 1000 Punkte

Fall Guys ist seit Juni diesen Jahres kostenlos für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich. Erfahrt alles Wissenswerte dazu in der folgenden Meldung. Mehr Infos zu den lustigen bunten Bohnen gibt’s unter anderem auch auf Twitter.