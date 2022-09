Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Am gestrigen Tag feierten Potterheads weltweit das Back to Hogwarts Event. Auch Avalanche und Warner Bros. Games zelebrierten diesen besonderen Tag, indem sie ein neues Video zu Hogwarts Legacy enthüllten. Dieses zeigt uns nicht nur das Innenleben der Schule für Hexerei und Zauberei. Wir sehen auch zum ersten Mal alle vier Gemeinschaftsräume.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am 1. September zelebrieren Fans der Wizarding World den Tag, an dem Harry Potter zum ersten Mal in den Hogwarts Express gestiegen ist und sein erstes Schuljahr in Hogwarts begonnen hat. Wie genau Warner Bros. diesen besonderen Tag mit seiner Community begangen hat, könnt ihr euch hier ansehen.

Zu diesem großen Datum enthüllte Entwickler Avalanche auch einen neuen Trailer von Hogwarts Legacy, der uns auf eine magische Reise in die Schule entführt.

Da die EntwicklerInnen selbst große Fans der Wizarding World sind, haben sie viel in den Büchern recherchiert, um ein möglichst originalgetreues Abbild liefern zu können.

Im Video sehen wir nicht nur die Küche mit den Haushelfen, das sich bewegende Treppenhaus oder den vollgestopften Raum der Wünsche. Wir treten auch in die Gemeinschaftsräume der vier Häuser. Hierbei handelt es sich um eine Besonderheit, da wir aus der Buch- und Filmreihe nur die Gemeinschaftsräume von Gryffindor, Slytherin und Ravenclaw kennen. Der Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs war uns bisher also völlig unbekannt.

Hogwarts Legacy enthüllt diesen behaglichen Raum, der durch sein natürliches Licht und die behagliche Atmosphäre wie ein echter Dachsbau wirkt. Ganz im Sinne des Wappentieres des Hauses nachempfunden.

Fanclub-Vorteile bei Hogwarts Legacy

Wer bereits Mitglied im Harry Potter Fanclub ist, kann seinen Account mit Hogwarts Legacy verbinden. So erhaltet ihr im Spiel euren Zauberstab und werdet in Hogwarts dem entsprechenden Haus zugeteilt. Außerdem erhaltet ihr nach der Accountverbindung eine Maske und eine Robe mit dem Wappen eures Hauses.

Hogwarts Legacy erscheint am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation und Xbox. Ein genaues Release-Datum für die Nintendo Switch soll in Kürze bekannt gegeben werden. Mehr Infos findet ihr in unserer Übersicht.