Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: SEGA

Am gestrigen Nachmittag haben SEGA und Amplitude den neuen DLC von Humankind vorgestellt. Together We Rule beschert euch Diplomatie, Agenten und einen Kongress.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Herbst diesen Jahres rücken die Völker der Erde mit dem neuen DLC von Humankind enger zusammen. Die Erweiterung Together We Rule bietet euch eine Fülle von Möglichkeiten, um in die interkulturelle Kommunikation einzutauchen. So könnt ihr im Humankind-Kongress internationale Konflikte schlichten, über gemeinsame Doktrinen abstimmen und die neue Währung Druckmittel einsetzen, um bestimmte Ziele durchzusetzen.

Mit der Hilfe der Botschaften könnt ihr bilaterale Beziehungen zu anderen Staaten aufbauen. Auch hier könnt ihr Druckmittel einsetzen, um der anderen Partei euren Willen aufzuzwingen.

Die dritte neue Gameplay-Mechanik stellen die Agenten dar. Mit ihrer Hilfe könnt ihr Druckmittel sammeln, Desinformationen streuen sowie Regierungen sabotieren und diese sogar infiltrieren. Aus welchen Klassen sie bestehen, erfahrt ihr hier.

Darüber hinaus bietet euch Together We Rule sechs folgende Kulturen mit diplomatischer Affinität: Sumerer, Han-Chinesen, Bulgaren, Schweizer, Schotten und Singapurer. Außerdem enthält die Humankind-Erweiterung sechs neue Wunder, sieben unabhängige Völker, 15 neue Story-Ereignisse inklusive vier zwischenreichlichen Ereignissen sowie neue Songs im Spiel.

Together We Rule soll in diesem Herbst auf allen verfügbaren Plattformen erscheinen. Weitere Infos zu Humankind findet ihr in unserer Übersicht.