Paradox Interactive präsentiert eine neue Erweiterung für Crusader Kings III. Das Friends and Foes Event-Paket verleiht den erzählten Geschichten mehr Komplexität, während ihr zwischen Freunden und Feinden unterscheiden müsst.

Bleiben langjährige Freunde auch an eurer Seite, wenn die Katapulte auf eure Hauptstadt zusteuern? Leiht ihr euren niederen Höflingen in Zeiten der Not euer Ohr? Das sind nur zwei der vielen Fragen, die in der neuen Erweiterung von Crusader Kings III auf euch zukommen. Das Friends and Foes Event-Paket bietet euch neue Möglichkeiten, um einzigartige Beziehungen zu knüpfen.

Lasst langjährige Freundschaften erblühen, indem ihr Gefallen einfordert und selbst anderen zur Hilfe eilt. Erschafft grausige Feindschaften, die über Generationen hinweg brodeln. Und lasst euch von Liebschaften verzaubern, während ihr im Alltag die Beziehungen zu euren Höflingen abwägt.

Das neue Event-Paket ist ab sofort für rund 5 Euro erhältlich.

Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, sich immer währende Imperien aufzubauen und die kniffligen Spiele am Hof zu führen, kann an diesem Wochenende auf den Geschmack kommen. Bis zum 12. September könnt ihr Crusader Kings III kostenlos auf Steam ausprobieren.

Weitere Informationen zu dem beliebten mittelalterlichen Strategiespiel erhaltet ihr in unserer Übersicht.