GoldKnights und Prime Matter haben die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels The Last Oricru bekannt gegeben, in dem die Spieler in die SciFi/Mittelalter-Welt von Wardenia eintauchen können. The Last Oricru ist ab sofort in digitaler Form für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.

In The Last Oricru schlüpfen die Spieler in die Rolle von Silver, einem etwas übermütigen, (raum)schiffbrüchigen Menschen auf einem weit, weit entfernten fremden Planeten. Natürlich befindet sich der Planet im Krieg, und Silver wird mitten in eine blutige Schlacht zwischen den Fraktionen hineingeworfen. Die Spieler können sich auf die Seite der verschiedenen Fraktionen stellen oder sie verraten, müssen aber mit den Konsequenzen leben. Jede Entscheidung hat einen starken Einfluss auf die sich ständig verändernde Geschichte – einer der Hauptaspekte von The Last Oricru.

The Last Oricru bietet die Chance in die vergessene Vergangenheit einer faszinierenden Welt einzutauchen. Spieler decken die Verschwörung hinter den Ereignissen auf, die sich während des Spiels ereignen. Sie lassen die Konfliktparteien ihre Beweggründe für den Kampf verstehen oder sie ignorieren alles und jeden und lassen die Welt einfach brennen. Die Geschichte von The Last Oricru ist komplex und es kann sein, dass Spieler mehrere Durchläufe benötigen bis sich alle Teile des Puzzles zusammenfügen.

The Last Oricru ist so konzipiert, dass der Koop-Modus zu einem einzigartigen Erlebnis wird. So können Spieler zum Beispiel neue lustige Wege finden, um Bosse zu besiegen oder spezielle geheime Bereiche zu erreichen. Das klassische RPG-Charakterstatussystem ermöglicht es jedem, den eigenen Charakter individuell zu spezialisieren, um so die Vorteile seiner Rollenvielfalt nutzen zu können. Ob Bogenschütze oder Magier-Duo mit ganz eigenem Koop-Zauber, um Chaos unter den Feinden anzurichten. Auch klassische Schwertkämpfer können sich in The Last Oricru Seite an Seite durch die Feinde hacken.

The Last Oricu erscheint heute am 13. Oktober 2022 exklusiv als digitale Version für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.