EA und Criterion haben eine Reihe neuer Clips von Need for Speed Unbound veröffentlicht. Diese zeigen, wie SpielerInnen ihr Game individualisieren können, während sie durch die Straßen von Lakeshore City heizen.

Die Racing-Reihe von EA war bisher nicht nur für die rasanten Gameplay-Features bekannt. Auch die Individualisierung der eigenen Fahrzeuge durch verschiedenste Tuning-Teile stand immer im Fokus der Titel. Nun zeigen Criterion und EA einen Teil der 10.000 Individualisierungsmöglichkeiten, die euch in Need for Speed Unbound erwarten.

Mit der Hilfe von Bodykits könnt ihr der Karosserie eurer Wagen eine tiefgehende Generalüberholung verpassen. Durch eine Reihe neuer Felgendesigns und Turbofans könnt ihr die Aufmerksamkeit auf die Reifen eurer Fahrzeuge lenken. Im Folien-Editor könnt ihr eure Fahrzeuge mit neuen Decals verzieren. Hier findet ihr führender Pioniere der Modeindustrie, das Beste aus der Autokultur, neue Schriftarten, die aktuellste Street-Art und vieles mehr. Zur guter Letzt sorgen coole Cutaways für einen aggressiveren Look an euren Fahrzeugen, der besonders von den GegnerInnen wahrgenommen wird, die ihr gerade überholt. Alle vier Clips könnt ihr euch auf Twitter ansehen.

Need for Speed Unbound wird euch auch abseits der Strecke die neuste Technologie liefern. Eine 4K-Auflösung sorgt in Kombination mit 60 FPS dafür, dass ihr mit einer brillanten Grafik in euer nächstes Rennen rast.

Ab dem 2. Dezember erscheint der neuste Teil der Racing-Reihe für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Infos zum Game findet ihr in unserer Übersicht.