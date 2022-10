In wenigen Tagen startet der beliebte Shooter in seine 15. Season. Nun präsentieren uns EA und Respawn endlich zwei neue Gameplay-Trailer zu Apex Legends: Finsternis. Während sich einer mit der neuen Map Zerstörter Mond auseinander setzt, fokussiert sich der andere auf die Fähigkeiten der neuen Legende Catalyst.

Der Mond Cleo öffnet ab dem 1. November seine Pforten und heißt euch zur neuen Saison von Apex Legends willkommen. Zerstörter Mond, die neue Map in Apex Legends: Finsternis, bietet euch einige neue Möglichkeiten, um das Schlachtfeld zu dominieren. Dazu gehören zum Beispiel die Transportgleise, mit denen ihr euch blitzschnell von der einen Seite der Map auf eine andere fahren lassen könnt. Weitere Einblicke in die unwirkliche Mondlandschaft gewährt euch der folgende Gameplay-Trailer. In einem anderen Beitrag stellen wir euch die Map genauer vor.

Nachdem sich die neue Legende Catalyst bereits in einem Story-Trailer vorgestellt hatte, können wir ihre Fähigkeiten nun in einem Gameplay-Trailer begutachten. Das folgende Video zeigt, auf welche Weise Catalyst das Ferrofluid beeinflussen und damit ein Match für sich entscheiden kann.

Ihre passive Fähigkeit Barrikade erlaubt es Türen zu verstärken und Wege zu blockieren, um ihren Teamgefährten Zeit zu verschaffen. Wenn Gegner in der Nähe sind, kann Catalyst die taktische Fähigkeit Stachelstreifen einsetzen, die Stacheln aus dem Boden schießen lässt. Sie selbst ist gegen deren Schaden immun. Die ultimative Fähigkeit Dunkler Schleier erzeugt eine durchlässige Wand. Wenn Gegner diese passieren, werden sie verlangsamt und geblendet.

Weitere Infos zu Apex Legends: Finsternis findet ihr auf der offiziellen Website.