Nachdem wir euch gestern die schaurigen Monster von Evil West vorgestellt haben, erlebt euch nun ein Gameplay-Overview. Focus Entertainment und Flying Wild Hog erklären euch alles Wichtige zu dem kommenden Adventure.

Ihr könnt von schauriger Grusel-Action einfach nicht genug bekommen? Dann ist das kommende, übernatürliche Wild West-Adventure genau das richtige für euch.

In Evil West schlüpft ihr in die Rolle des Vampirjägers Jesse Rentier, dessen Vater das Rentier Institut leitet. Dabei handelt es sich um eine Monsterjägerorganisation, der letzten Verteidigungslinie zwischen Menschheit und Schauergestalten. Um den Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein, entwirft das Institut eine Reihe ausgeklügelter Waffen. Dazu gehören nicht nur traditionelle Feuerwaffen sondern auch der blitzbetriebene Rentier-Panzerhandschuh.

Diese sowie viele weitere gilt es nach und nach wieder freizulegen, nachdem ein gefährliches Attentat einer Gruppe Vampire das Institut in Schutt und Asche gelegt hat.

Unterstützung erhaltet ihr hierbei von eurem Jägerkollegen Edgar Gravenor, der euch dabei hilft zu dem Leiter des Instituts zu werden, der dringend benötigt wird.

Um der Verschwörung der Vampire auf die Schliche zu kommen, müsst ihr in entlegene Winkel des Wilden Westens vordringen, neue Institutsmitglieder anwerben und Hinweise zur Aufdeckung der Verschwörung sammeln. In verlassenen Truhen lassen sich außerdem Reichtümer finden, die ihr nutzen könnt, um euer Waffenarsenal zu erweitern.

Jede Waffe ist mit einem eigenen Skill-Tree ausgezeichnet, sodass ihr individuelle Verbesserungen an ihnen vornehmen könnt. Zieht in actiongeladene Kämpfe mit euren eigenen mächtigen Kombos aus Fern- und Nahkampfwaffen.

Evil West ist ab dem 22. November für PC, PlayStation und Xbox verfügbar und kann weiterhin vorbestellt werden. In einem weiteren Beitrag stellen wir euch die Monster vor, die euren staubigen Weg im Westen säumen.