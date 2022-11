Wenn die Tage kürzer und die nächtlichen Schatten immer länger werden, gibt für viele nichts besseres als sich ordentlich gruseln zu lassen. Striking Distance Studios hilft euch bereits vor dem Release von The Callisto Protocol damit auf die Sprünge. Ab sofort sind die ersten Episoden des Horrorpodcasts Helix Station verfügbar, der euch die Vorgeschichte zu dem kommenden Horror-Survival-Game liefert.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Düstere Machenschaften scheinen im Black Iron Prison und auf dem Jupitermond Callisto ihr Unwesen zu treiben. Inwiefern die United Jupiter Corporation darin verstrickt ist, könnt ihr ab sofort in Helix Station erfahren. Der schaurige Prequel-Podcast zu The Callisto Protocol führt euch in die düstere Welt des Horror-Games ein und lässt euch ein erstes Gefühl für das Setting entwickeln. Die ersten beiden Episoden des englischsprachigen Podcasts sind bereits online, vier weitere sollen im Laufe des Novembers folgen. Anhören könnt ihr euch dieses Horrorerlebnis überall, wo es Podcasts gibt. Den Trailer könnt ihr euch hier anhören.

In der Hauptrolle brilliert übrigens die Emmy-nominierte Schauspielerin Gwendoline Christie, die viele als Brienne von Tarth aus Game of Thrones oder als Lucifer aus Sandman kennen.

Quelle: Striking Distance Studios

In The Callisto Protocol schlüpft ihr in die Rolle des Gefängnisinsassen Jacob Lee, der sein künftiges Dasein im Black Iron Prison fristen soll. Doch schnell wendet sich sein Schicksal zum Schlimmeren, als sich eine mysteriöse Krankheit ausbreitet. Alle Infizierten entwickeln sich zu den sogenannten Biophagen und verzweifelter Kampf um Leben und Tod beginnt.

Wie von Dead Space-Schöpfer Glenn Schofield gewohnt, erleben wir mit The Callisto Protocol ein wahrhaftes Splatter-Fest. Von brutalen Nahkämpfen, über verschiedene Survival-Mechaniken bietet euch das Horror-Game ein cineastisches Erlebnis in einer scheinbar ausweglosen Situaton.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PlayStation und Xbox. Mehr zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.