Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: EA

Seit nun einer Woche ist das gefeierte Koop-Adventure It Takes Two von Hazelight und EA für die Nintendo Switch erhältlich. Damit Fans ihrer Leidenschaft für den Titel weiteren Ausdruck verleihen können, hat Electronic Arts nun einen exklusiven Merch Store für den Titel eröffnet.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Weihnachten nähert sich und ihr beginnt euch zu fragen, womit ihr euren liebsten Koop-PartnerInnen schenken möchtet? Wie wäre es mit einem Merch-Artikel aus dem offiziellen Store des beliebten Adventures It Takes Two? Electronic Arts zelebriert mit der Eröffnung des Stores den Game-Release auf der Nintendo Switch und lädt euch mit einer bunten Auswahl an Produkten zum Mitfeiern ein.

Der Merch Store von It Takes Two bietet euch nicht nur Tassen, ein Sticker-Pack und Pins. Ihr könnt euren Fandom zu diesem Koop-Adventure auch durch T-Shirts, einen Schal und Beanies gekonnt in Szene setzen. Außerdem starten mit dem heutigen Tag auch die Vorbestellungen zur Fanti-Plüschfigur, die ab Februar 2023 erhältlich sein wird. Werft selbst einen Blick in den Store und schnappt euch eure eigenen Fanartikel.

It Takes Two ist seit März 2021 für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Seit dem 4. November könnt ihr den Koop-Spaß auch auf der Nintendo Switch genießen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!