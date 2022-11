Please enable JavaScript play-rounded-fill



Square Enix und Luminous Productions haben vor Kurzem eine Videoreihe zu Forspoken angekündigt. Diese soll euch eine Einführung in Spielprinzip und Story liefern, bevor der Titel im Januar 2023 erscheint. Nun ist Teil 3 der Reihe veröffentlicht worden. Dieser lädt euch zu einem Sprint durch das magische Land Atheia ein.

Eigentlich hat Frey Holland ein ganz gewöhnliches Leben in New York geführt. Doch eines Abends gelangt sie durch ein Portal in das magische Land Atheia, das durch die düstere Macht des Bruchs korrumpiert worden ist. Dies gilt vor allem für die einst wohlwollenden Beschützerinnen Atheias, die sogenannten Tantas. Durch den Bruch wurden sie zu grausamen Herrscherinnen, vor denen sich Frey besser in Acht nehmen sollte.

Doch eine Teilmacht der Tantas steckt in den sogenannten Monumenten, heiligen Steinbauten, die überall im Land verstreut sind. Wenn Frey die Monumente von ihrer Korrumpierung befreit, kann sie Mana freischalten und so mächtiger werden.

Ihr wollt stärker werden? Dann bereist Atheia!

Doch Forspoken will euch noch durch andere Leckerbissen die Erkundung von Atheia schmackhaft machen. So kann Frey an den Segensquellen neue Fertigkeiten erlernen, mit denen sie sich mächtigen Gegnern in den Weg stellen oder schneller in der Welt voran kommen kann. Ihre Zauberkunst kann sie mithilfe von besonderen Herausforderungen aufwerten. Diese lassen sich durch im Land verstreute, uralte Bücher aktivieren.

Auch zahlreiche Dungeons werden euch in Form von Verschlossenen Labyrinthen geboten. Diese beherbergen nicht nur böswillige Feinde, sondern auch starke Ausrüstungsgegenstände. Um für solche Unterfangen gewappnet zu sein, kann Frey das Spiel Patha ausprobieren, was ihr kurzzeitige Buffs im Kampf verleiht.

Zu guter Letzt bietet euch Forspoken ein knuffiges Feature: die sogenannten Vertrauten der Tantas. Dabei handelt es sich um katzenähnliche Wesen, die sich in der Nähe von Orten finden lassen, die ihnen gewidmet sind. Allerdings kann es schwierig werden, sich mit ihnen anzufreunden.

Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 für PC und PlayStation 5. Mehr zum Thema findet ihr in der Übersicht.