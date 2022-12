Please enable JavaScript play-rounded-fill



Die Geisterjagd begann im letzten Oktober und geht 2023 weiter! IllFonic hat in der neusten Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Ghostbusters: Spirits Unleashed das gesamte nächste Jahr über mit neuen Inhalten versorgt wird. Einen Vorgeschmack auf die kommenden DLCs lieferte der Entwickler und Publisher schon jetzt.

Es hat sich noch lang nicht ausgespukt. Ghostbusters: Spirits Unleashed verbreitet im gesamten nächsten Jahr neuen Gruselspaß durch verschiedene neue Inhalte. Anfang 2023 soll die neue Map The Facility erscheinen. Dabei handelt es sich um leerstehendes Gesundheitszentrum, das in den späten 80ern geschlossen und nun renoviert werden soll. Doch die Renovierung hat noch nicht begonnen, da Geister sich in dem verlassenen Gebäude eingenistet haben und die BauarbeiterInnen mit Angst erfüllen.

Jetzt liegt es an euch, diesem untoten Treiben ein Ende zu setzen!

Der erste DLC soll SpielerInnen außerdem in die Rolle das Geistes Muncher schlüpfen lassen. Fans sollen sich das Erscheinen des frechen Lieblings schon lange gewünscht haben, nun soll er bald sein Debüt in Ghostbusters: Spirits Unleashed zelebrieren.

Neben der neuen Map und dem neuen Geist soll der erste DLC auch eine Reihe an Anpassungsmöglichkeiten für die Spielercharaktere mit sich bringen.

Wann er allerdings erscheinen soll, will IllFonic zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben,

Das asynchrone Multiplayer-Game Ghostbusters: Spirits Unleashed ist seit dem 18. Oktober für PC, Xbox und PlayStation erhältlich. Weitere Informationen für diesen gemeinsamen Geisterspaß gibt es in unserer Übersicht.