Zocken macht nur dann Spaß, wenn wir auch bequem sitzen. Die hessische Firma Gamewarez verbindet Komfort und Praktikabilität in ihren stylischen Sitzsäcken. Wir verlosen unter anderem einen Sitzsack aus der Classic Series in der Variante Crimson X-Ray. Was ihn so besonderes macht? Das erfahrt ihr jetzt!

Die Classic Series von Gamewarez ist genau das richtige für Konsolenliebhaber und Handheld-Gamer. Anders als andere Sitzsäcke besitzt die Classic Series eine stabile Rückenlehne, die euch genügend Stabilität in jeder Situation verspricht. Trotzdem müsst ihr nicht auf den hohen Komfort verzichten, der durch die formstabilen EPS-Kügelchen zustande kommt. Diese bestehen aus expandiertem PolyStyrol und werden bei der Herstellung aufgeschäumt. Sie sind nicht nur besonders leicht, sondern passen sich auch jeder räumlichen Gegebenheit an. Darüber hinaus lasssen sie sich durch das integrierte Innennetz am Reißverschluss leicht wieder befüllen. Das macht die schicken Gaming-Sitzsäcke sogar äußerst nachhaltig.

Die Oberfläche der Classic Series besteht in der Variante Crimson X-Ray aus Polyester, während die Innenseite mit PVC beschichtet ist. Dadurch werden die Gaming-Sitzsäcke nicht nur äußerst robust und schwer entflammbar. Sie sind auch flüssigkeitsabweisend und super leicht zu reinigen. Dadurch könnt ihr die langlebigen Sitzsäcke auch im Outdoor-Bereich nutzen.

Damit ihr beim Zocken alles Wichtige in Reichweite habt, stattet Gamewarez die Gaming-Sitzsäcke mit erweiterbaren Fächern und Headsethalterungen aus.

Ihr wollt auch beim Zocken edel stylisch thronen? Dann schnappt euch die Classic Series von Gamewarez in der Variante Crimson X-Ray in unserem Gamers.de XMAS-Gewinnspiel! Wir drücken euch die Daumen!