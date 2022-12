Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Bildquelle: Screenshot aus dem Trailer

Das neuste GTA Online-Update nennt sich Los Santos Drug Wars und ist nun seit einigen Tagen online. Wir liefern euch einen kleinen Überblick zur neuen Erweiterung.

Rockstar hat am Dienstag die neuste Erweiterung von GTA Online veröffentlicht. Diese nennt sich Los Santos Drug Wars und versprüht ordentliche Breaking Bad Vibes.

Die Handlung dreht sich um Trevors alten Kumpel Ron, der vor Kurzem nach Los Santos zurückgekehrt ist. Über ihn lernt ihr seinen breiteren Bekanntenkreis kennen, die sogenannten Foolizanz. Dabei handelt es sich um eine Gruppe AußenseiterInnen, die psychoaktive Drogen herstellen und verkaufen möchten. Also macht ihr euch in dem mobilen Drogenlabor, dem MTL Brickade 6×6 an die Arbeit. Neben Ron wird auch Dax zu einem wichtigen Ansprechpartner, der bei Anruf neue Aufträge zuteilt.

Hinzu kommen die sechs neuen Storymissionen, aus denen der erste Teil des Updates First Dose besteht. Ein weiterer Teil des neuen Handlungsstrangs soll Anfang 2023 erscheinen.

Los Santos Drug Wars bietet euch außerdem zahlreiche neue Fahrzeuge. Wie der neuste Blogpost zeigt, sind allein fünf in der vergangenen Woche hinzugekommen. Hinzu kommen natürlich Gameplay-Features, neue Waffen, neue Kleidungen, neue Tattoos und verschiedene Quality of Life Updates.

Im Zentrum der Erweiterung steht dennoch euer neues Geschäft mit den psychoaktiven Substanzen. Nachdem ihr eure ersten Missionen in dem neuen Update abgeschlossen habt, erhaltet ihr den oben erwähnten MTL Brickade 6×6. Diesen könnt ihr jederzeit im Freakshop der Foolizanz nach Belieben individualisieren.

Mehr zu GTA Online findet ihr in unserer Übersicht.