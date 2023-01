Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der Indie-Titel Cult of the Lamb ist wohl eines der gehyptesten Indie-Games des Jahres 2022. Wie Entwickler Monster Couch ankündigt, wird die Unterstützung des Titels auch in diesem Jahr weitergehen. In den nächsten Monaten soll ein Content-Update kommen, das auch neue Gameplay-Features bereit hält.

Na, wer von euch ist schon dem Kult um das ganz und gar nicht unschuldige Lamm beigetreten? Bereits beigetretene und neue Mitglieder dürfen sich auf das kommende Jahr in Cult of the Lamb freuen. In einer Ansprache zu den Feiertagen richtete sich Monster Couch an seine Community und ging auf die Inhalte des ersten großen Content Updates ein.

So heißt es, dass man das Feedback der Community vernommen habe und das Update vor allem auf Kampf sowie Dungeons fokussieren werde. Außerdem soll jeder Waffentyp mit einer Heavy Attack ausgestattet werden. Auch die Bosse sollen überarbeitet werden, weshalb ein erneutes Aufsuchen lohnenswert erscheint.

Abgesehen vom Sneak Peak zum kommenden Content Update bedankt sich Monster Couch für die Begeisterung der Community. Um den erfolgreichen Release von Cult of the Lamb zu zelebrieren ist das kultige Indie-Game noch im Sale erhältlich. Außerdem könnt ihr euch noch bis zum 5. Januar zwei Twitch Drops in Form eines Löwen und eines Pinguins als neue Kultmitglieder sichern.

Cult of the Lamb ist im August 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erschienen. Seitdem wurde das Game um kleinere Updates und einen ersten DLC erweitert. Lest mehr dazu in unserer Übersicht.