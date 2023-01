Please enable JavaScript play-rounded-fill



Das neuste Gameplay-Material zu Wo Long: Fallen Dynasty zeigt Zusammenschnitte aus der Region Tianzi Xiang. IGN entführt Interessierte zu einer zehnminütigen Erkundungstour, in der neue Waffentypen und Gegner vorgestellt werden.

Ein sonniger Bambushain, hübsche Wasserläufe und zerklüftete Berge – so präsentiert sich die Region Tianzi Xiang in Wo Long: Fallen Dynasty. Doch was wäre eins Souls-like ohne seine herausfordernden Feinde? Schließlich sind wir nicht in einem Walking-Simulator. 😉



Screenshot aus dem Video

So zeigt das Gameplay-Video Kämpfe gegen Wasserdämonen, Wölfe, übergroße Igel und einer riesigen Kröte. Im weiteren Spielverlauf von Wo Long: Fallen Dynasty rüstet sich unsere Figur mit einem breiten Waffenarsenal aus. Neben einem Langbogen gehören zwei Schwerter und ein Kampfstab dazu. Indem SpielerInnen auch die Umgebung in den Kampf mit einbeziehen, können sie sich einen taktischen Vorteil erkämpfen.

Zum Beispiel klettert unser Held in einer Szene im Kampf gegen einen Wasserdämon auf eine kleine Felssäule, um den Gegner unbemerkt von oben angreifen zu können.

Screenshot aus dem Video

Auch die Fans sind von dem Gameplay begeistert. Zum einen nehmen viele zur Kenntnis, dass das aus der Beta gegebene Feedback umgesetzt worden ist. Zum anderen bestätigen sie, dass die Beta bereits großen Spaß gemacht habe und man sich schon sehr auf den baldigen Release freue.

Zum Glück liegt der Release nicht mehr in allzu weiter Ferne. Wo Long: Fallen Dynasty erscheint nämlich am 3. März für Xbox (inklusive Game Pass von Tag 1 an), PlayStation und PC. Mehr zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.