In einem Interview spricht Cal Kestis-Schauspieler Cameron Monaghan über die charakterliche Entwicklung des Jedi. Im Zuge dessen spricht er auch über die Story von Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor erzählt nicht nur die Geschichte von einem der dunkelsten Momente in der Galaxie. Das Game beschreibt auch die Charakterentwicklung des Jedi Cal Kestis. So erklärt dessen Schauspieler Cameron Monaghan im Interview mit Game Informer, dass sich Cal im Prozess des Erwachsenwerdens befände. Er müsse sich nicht nur in kniffligen Situationen zurechtfinden. Er müsse auch lernen, die Verantwortung für seine Handlungen zu tragen.

Besonders spannend war es für Monaghan, Cal einem immensen Druck auszusetzen. Es ginge um die Frage, wie man Cal immer weiter in die Bedrängnis bringen könnte, bis er kurz vor dem Zusammenbrechen sei. Und wenn dieser Moment einträfe, was was würde man daraus machen?

Wenn man Cameron Monaghans Worten lauscht, wird schnell klar, dass SpielerInnen sich auf eine düstere Storyline gefasst machen können, die viele Herausforderungen für Cal bergen. Dies bestätigt der Schauspieler, indem er erklärt, dass die Story in Star Wars Jedi: Survivor um einiges „tiefer, dunkler und komplizierter“ als im vorherigen Teil ausfallen werde.

Dennoch gibt es Lichtblicke in all dieser Finsternis – und zwar die neuen sowie alten Freunde, die Cal im Verlauf seines Weges begleiten.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Erstes Gameplay-Material könnt ihr euch in der folgenden Meldung ansehen.