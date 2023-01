Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Die Begeisterung von Hogwarts Legacy gilt weiterhin als ungebrochen. Das zeigt sich auch in den Platzierungen einiger Online-Stores, wo das magische Adventure zu den Top 10 der meist vorbestellten Titel gehört.

In knapp einem Monat erscheint Hogwarts Legacy für PC, Xbox Series X|S und die PlayStation 5. Dass die Vorfreude zahlreicher Potterheads steigt, macht sich nicht nur in den sozialen Medien bemerkbar. Auch die Verkaufszahlen auf den Vorverkaufsplattformen zeichnet ein Bild von dieser Begeisterung.

Auf Steam haben zum Beispiel 245.871 Personen das Game ihrer Wunschliste hinzugefügt. Damit befindet es sich auf Platz 1 dieser Kategorie in der SteamDB. Außerdem liegt der Titel auf Platz 7 der Topseller des Online-Stores.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Auch auf Amazon sieht es rosig für Hogwarts Legacy aus. Dort schafft es das Game in der PS5-Version auf den Platz 6 der Bestseller in der Kategorie Gaming. Gleichzeitig ist es das zweitverkaufte Spiel und wird nur von Nintendo Switch Sports ausgestochen.

Stornierungen der Last-Gen-Editionen

Wer die Digital Deluxe Edition von Hogwarts Legacy für Konsolen vorbestellt hat, ist wahrscheinlich vor Kurzem darüber benachrichtigt worden, dass die Bestellung storniert worden ist. Das liegt daran, dass die die Editionen sowohl mit den Current-Gen- als auch an die Last-Gen-Konsolen verknüpft sind.

Da der Release sich auf Xbox One und PlayStation 4 allerdings nach hinten verschiebt, wurden bei vielen Usern allerdings automatisch eine Stornierung ausgelöst. Immerhin versichert Warner Bros. Games, dass Fans ohne Probleme die entsprechenden Editionen nochmal vorbestellen können.

Hogwarts Legacy erscheint am,7. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Darauf folgt der Release von Xbox One und PlayStation 4 am 4. April. Das Schlusslicht bildet die Version für die Nintendo Switc, deren Edition am 25. Juli erscheint. Weitere Meldungen zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.