Am gestrigen Abend veröffentlichten Warner Bros. Games und Avalanche Software einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy. Darin werden verschiedene Locations des Spiel angeteasert. Außerdem gibt es einige Anspielung auf die bereits vorhandene Gescichte um Harry Potter.

Wie lange lebt eine Eule? Sechseinhalb Bücher! Das war der erste Spruch, der mir durch den Kopf ging, als ich den neuen 4K-Trailer zu Hogwarts Legacy gesehen habe.

In diesem sehen wir eine Eule, wie sie einen Brief zu der neuen Schülerin der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei bringt. Auf ihrem Weg überfliegt der gefiederte Botin allerdings einige spannende Szenerien. Zum Beispiel versammelt sich eine Gruppe SchülerInnen und befragt eine gewisse Professor Weasly, was es mit der merkwürdigen Magie auf sich habe, die kürzlich getätigt worden sei. Anscheinend haben wir es mit einer Vorfahrin von Ron zu tun.

Weiter geht es mit SchülerInnen, die am Verbotenen Wald gegen eine Horde Spinnen kämpfen und verschiedene Personen, welche versuchen die Eule mit einem Todesfluch zu erwischen. Das wird wohl eine klare Anspielung darauf sein, wie die Dunklen MagierInnen im siebten Teil der Harry Potter-Reihe leider Harrys Eule Hedwig getötet haben. Doch zum Glück kann unsere gefiederte Protagonistin diesen düsteren Gestalten entkommen und schafft es sogar, einem Feuer speienden Drachen auszuweichen. Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte von Hogwarts Legacy entwickelt, dass wir es mit einem Drachen zu tun bekommen werden.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar zunächst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 10. Februar. Darauf folgt der Release für Xbox One und PlayStation 4 am 4. April und die Veröffentlichung für die Nintendo Switch am 25. Juli. Mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht.