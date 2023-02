Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Serie des preisgekrönten Videospiels The Last of Us erfreut sich eines gewaltigen Erfolges. Showrunner HBO hat nun tolle Neuigkeiten für alle Fans verkündet: Episode 5 wird einige Tage früher erscheinen.

Ein Monat, vier Episoden und schon jetzt ein riesiger Erfolg. Die Serienadaption von The Last of Us hat eine gewaltige Woge der Begeisterung ausgelöst. Die Community scheint nicht nur von den beiden ProtagonistInnen, sondern auch von dem Komplettpaket der Serie angetan. Das zeigt zumindest die großartige Bewertung auf IMDB. Auch wenn es ab Episode 3 leichte Einbrüche gab, konnten noch immer großartige Wertungen erzielt werden.

Quelle: Sky

Wie neuste Zahlen ebenfalls zeigen, scheinen viele skeptisch über die Anfänge von The Last of Us gewesen zu sein. So wurde Episode 4 von 7,5 Millionen ZuschauerInnen gesehen, was im vergleich zur vorherigen Episode ein Anstieg um 17 % ist. Der Vergleich zur Premiere fällt sogar noch extremer aus: Von der ersten Episode bis zur aktuellen gab es einen Zuwachs von 60 %.

Zum Glück müsst ihr auf ein erneutes Wiedersehen mit Ellie und Joel nicht lange warten. Wie HBO bekannt gegeben hat, wird Episode 5 bereits ab Samstagnacht verfügbar sein. Nachteulen können also sogar live zur Ausstrahlung um 3 Uhr morgens reinzappen. Mehr zu The Last of Us findet ihr in unserer Übersicht.