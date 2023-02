Please enable JavaScript play-rounded-fill



PlayStation hat heute den Launch-Trailer zu Horizon Call of the Mountain veröffentlicht. Darin sehen wir den Protagonisten gegen verschiedene Maschinen kämpfen und neue Höhen erreichen.

In fünf Tagen wird Horizon Call of the Mountain zusammen mit PlayStation VR2 erhältlich sein. Das mit Spannung erwartete Spin-off der Reihe präsentiert sich in dem Trailer nicht nur in voller Bildgewalt und Schönheit. Es hält auch einige actiongeladene Gameplay-Szenen für uns bereit.



Wie wir bereits berichtet haben, spielt ihr in Horizon Call of the Mountain nicht die Heldin Aloy. Stattdessen schlüpft ihr in die Rolle des ehemaligen Schatten-Carja Ryas, der sich einer gefährlichen Aufgabe stellen muss, um seine Ehre wiederherzustellen. Wie der Trailer zeigt, werdet ihr die circa sechsstündige Spielzeit nicht nur mit dem Kämpfen gegen gefährliche Maschinen verbringen. Auch das Klettern nimmt einen großen Teil des Gameplays ein.

Daran können manche Gefallen finden. Andere finden vielleicht, dass diese Gameplay-Mechanik in Kombination mit der kurzen Spielzeit und dem stattlichen Preis von 70 Euro etwas zu sehr im Vordergrund steht.

Wenn ihr allerdings große Fans der Reihe seid und PlayStation VR2 unbedingt ausprobieren möchtet, lohnt es sich auf jeden Fall einen Blick in das neue VR-System zu werfen. Horizon Call of the Mountain ist separat oder im Bundle mit dem neuen System ab dem 22. Februar erhältlich. Weitere Infos und Gameplay-Material findet ihr in der Übersicht.