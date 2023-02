Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Prime Matter

Mad Head Games und Prime Matter veröffentlichen heute Scars Above. Dabei handelt es sich um einen herausfordernden Shooter, der euch aus eine schaurige Reise durch den Weltraum einlädt.

In Scars Above taucht ein außerirdisches Gefilde in der Erdumlaufbahn auf und wird von der Menschheit als Metaeder bezeichnet. Um diese merkwürdige Konstruktion untersuchen zu können, entsendet man das Sentient Contact Assessment and Response-Team (SCAR) – bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren – zu diesem Konstrukt.

Doch plötzlich wird dieses Gefilde aktiviert und schleppt das Team quer durch den Weltraum auf eine mysteriöse extrasolare Ebene. Hier wacht die Protagonistin Kate allein in einer fremden sowie feindlichen Welt auf. Entschlossen zu überleben, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Crew und versucht dem Geheimnis hinter den Geschehnissen auf die Schliche zu kommen.

Quelle: Prime Matter

Kate ist zwar keine Soldatin, doch ihre Fähigkeiten als Wissenschaftlerin können in diesem Third-Person-Shooter sehr nützlich werden. So könnt ihr Artefakte, Materialien und Lebewesen scannen, um mehr über ihre Eigenschaften, Eigenarten und Schwachpunkte zu erfahren. Dadurch stellt ihr neue Gerätschaften sowie Waffen her und könnt neue Fähigkeiten in Xenobiologie und Ingenieurswesen freischalten.

So könnt ihr in Scars Above aufregenden und herausfordernden Gegnern die Stirn bieten, indem ihr eine Kombination aus Elementarangriffen, Gadgets und Gegenständen einsetzt und die Umgebung und die Schwächen der Gegner ausnutzt.

Scars Above ist ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Stellt euch den extraterrestrischen Erfahrungen und werdet für eure Leistungen mit nützlichen Gegenständen belohnt. Eine ähnliche Gameplay-Erfahrung erwartet euch in Returnal.