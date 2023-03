Please enable JavaScript play-rounded-fill



Dambuster Studios hat ein neues Gameplay-Video zu Dead Island 2 veröffentlicht. Der viertelstündige Deep Dive erklärt das Kampfsystem und lässt euch auf Tuchfühlung mit Zombies gehen.

Am besten erklärt man das Kampfsystem eines Games, wenn man sich mitten in die Action stürzt. Das Gameplay von Dead Island 2 erklärt Entwickler Dambuster Studios deshalb in der Rolle der Slayerin Dani. Diese nutzt einen besonders wendigen Kampfstil, bei dem Timing eine entscheidende Rolle spielt. Diesen setzt sie gegen Standard-Zombies (Walker, Shamblers, Runners), Variant (Grenadier-Walker) und Apex (hyper-mutierte Zombies) ein. Weitere Erläuterungen zu den Zombietypen findet ihr hier.

Im Kampf gegen die untoten Feinde ist natürlich auch das breitgefächerte Waffenarsenal hilfreich. Jede der Waffen ist mit einem einzigartigen, durchschlagenden Kampfstil und endlosen Möglichkeiten für Upgrades ausgestattet. So könnt ihr eure ideale Begleitung inmitten der Apokalypse erschaffen.

In Dead Island 2 schlüpft in in die Rolle von einem der sechs Slayer, die zwar auch mit dem Zombievirus infiziert, aber aus Gründen immun dagegen sind. So entsteht ein brutaler Überlebenskampf, bei dem ihr am besten zu den Gewinnern gehört. Die aus den Moshpits von County Cork stammende Irin Dani gilt als hartnäckig und doch ausgeglichen, weshalb ihr agiler Kampfstil besonders gut zu ihr passt. Ihr Auftrag? Zum Halperin Hotel zu gelangen.

Im Gameplay-Video wird gezeigt, wie man Ablenkungsmanöver wie Meat Traps einsetzt oder ein mächtiges Set von Skill-Karten kombiniert, um Dani auf ihrer Tour durch die erste Gegend des Spiels bei der Zombie-Schnetzelei zu unterstützen.

Dead Island 2 erscheint am 21. April für PC, PlayStation und Xbox. Vorbestellungen könnt ihr auf der offiziellen Website tätigen.