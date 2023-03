Please enable JavaScript play-rounded-fill



Das Team von Endnight Games sprach in einem Interview über die künftigen Entwicklungsschritte von Sons of the Forest. Dazu gehören auch neue Features für die Publikumslieblinge Kelvin und Virgina. Wir fassen euch einige Erkenntnisse aus der Fragerunde zusammen.

Eifrige Fans von Sons of the Forest haben nicht nur einen Subreddit und einen Discord-Server zu dem Survivalhit gestartet. Sie haben auch ein Interview mit dem Entwicklerteam abgehalten und Fragen aus der Community gestellt. Die Antworten wurden in einem YouTube-Video zusammengefasst. Für die eiligen Lesenden unter euch fassen wir alles Wichtige zusammen.

Die Sons of the Forest-Community schloss die beiden NPCs Kelvin und Virgina schnell ins Herz. Deshalb dürfte es erfreulich sein, dass man neue Features für beide plane. Kelvin soll weitere Tasks wie das Errichten einer Mauer ausführen können, während Virgina mutiger wird, sobald sie mit einer Waffe ausgestattet ist.

Da bereits zu einigen unschönen Ereignissen auf Servern gekommen ist, arbeitet Endnight Games daran, Hosts mit neuen Tools auszustatten, um Griefing und Cheating ein Ende zu setzen.



Der aktuelle Entwicklungszustand von Sons of the Forest

Auch das Crafting-System soll im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden, was euch mehr Möglichkeiten und Freiheiten im Bau geben soll. Im Zuge dessen soll auch der Holzschlitten seinen Weg zurück ins Spiel finden. Wie aus dem Interview hervor geht, waren die EntwicklerInnen doch überrascht darüber, wie viele Fans dieses nützliche Tool vermisst haben.

Bei einigen Fragen blieben die Antworten allerdings recht vage, was wiederum Fragen zur Organisationsfähigkeit von Endnight Games aufwirft. Angeblich sei Sons of the Forest zum Early Access „so gut wie fertig“ gewesen, was sich allerdings als falsch herausgestellt hatte Diese Tatsache ist auch von der Community häufig bemängelt worden.

In Sachen Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit hat das Studio auf jeden Fall einiges gutzumachen.

