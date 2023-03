Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend veröffentlichte Behaviour Interactive das 27. Kapitel von Dead by Daylight. Dieses nennt sich Tools of Torment und führt einen neuen Killer sowie zwei neue Überlebende ein. Die Perks beider Seiten stellen wir euch in der folgenden Meldung vor.

Schaurige Technologien, ein enges Beziehungsband zwischen Geschwistern, eine neugestaltete Map und viele neue Kosmetika: das ist Tools of Torment, das 27. Kapitel von Dead by Daylight.

Die neue Killerin ist als Die Schädelhändlerin (The Skull Merchant) bekannt. Dieser Name ist aus ihrem Faible entstanden, Drohnen aus den Schädeln ihrer Opfer zu entwickeln, mit denen sie neue Beute ausfindig machen kann.

Ihren Stützpunkt hat Die Schädeljägerin im Schutzwald errichtet, wo SpielerInnen selbst die luxuriösen wie grausigen Ausstattungsinstrumente in Augenschein nehmen werden können. Das Konzept, einen neuen Teil in eine bestehende Karte einzufügen und damit deren Layout dauerhaft zu verändern, ist ein weiteres Feature, welches Tools Of Torment mit sich bringt.

Bei den neuen Überlebenden in Tools of Torment handelt es sich um das Geschwisterpaar Thalita und Renato. Die beiden haben eine enge Bindung zueinander, aus der die Teamwork-Talente resultieren. Diese sind allerdings nur aktiv, wenn die beiden in der Nähe anderer Überlebender bleiben.

Wenn Thalita jemanden heilt, wird die Fähigkeit Teamwork: Starkes Duo aktiviert. Dies erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von ihr und des geheilten Überlebenden. Wenn Renato von jemand anderem geheilt wurde, wird die Fähigkeit Teamwork: Gemeinsame Tarnung aktiv. Sie versteckt beide Kratzspuren, solange SpielerInnen dicht beieinander bleiben.

Neue Kosmetika in Dead by Daylight

Mit dem Release von Tools of Torment ist auch eine Sammlung exklusiver Outfits verfügbar, in deren Fokus Die Schädelhändlerin und die beiden Geschwister stehen. Dadurch erhält die Killerin das seltene Outfit Aufziehende Dunkelheit der Sonhadores Sombrios-Sammlung. Diese ist von dem düsteren wie grausamen Manga ihres verstorbenen Vaters inspiriert.

Für Thalita und Renato gibt es die sehr seltenen Outfits der Familienalbum-Sammlung. So gibt es für Thalita das Geschwisterbande Outfit, welches sich aus einem tropischen zweiteiligen Badeanzug zusammensetzt. Auch Renato lässt sich mit dem Outfit Vertrauen unter Geschwistern denkbar schlecht für ein Survival-Event ankleiden. Dieses besteht lediglich aus einer Kite-Surfing-Short.

Ab dem 22. März sollen übrigens mehrere Überlebende und Killer von Dead by Daylight in neue Techwear-Outfits gekleidet werden können. Diese soll sich aus zwei weiteren Sammlungen zusammensetzen.

Übrigens soll es zu Dead by Daylight bald eine Fernsehserie geben. Dazu erfahrt ihr alles bisher Bekannte in der folgenden Meldung. Das Behind the Scenes-Video von Kapitel 27 könnt ihr euch hier ansehen.