Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Red Barrels

Entwickler Red Barrels hat zum Beginn des Wochenendes angekündigt, dass The Outlast Trials in zwei Monaten im Early Access erscheinen wird. Bereits in diesem Stadium sollt ihr euch sowohl allein als auch im Koop gruseln lassen.

Bei The Outlast Trials handelt es sich um ein Prequel zum ersten Teil. Die Handlung des Horror-Survival-Titels setzt bereits während des Kalten Krieges ein. Die skrupellose Murkoff Corporation hat euch in Versuchskaninchen verwandelt und unterzieht euch äußerst fragwürdigen Tests zur Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche. Während euer Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt wird, bewegt ihr euch am Rande des Wahnsinns, wo Realität und Einbildung immer mehr miteinander verschwimmen.

Auch für The Outlast Trials gilt das gleiche Gameplay-Prinzip wie für die vorangegangenen Titel: Konfrontation ist nicht die Lösung! Anstatt gegen feindliche Personen in den Kampf zu gehen, müsst ihr fliehen und euch verstecken.

Die Murkoff Corporation wird euch bei diesem Unterfangen unterstützen, indem man euch die Möglichkeit gibt, eure Stealth-Skills zu verbessern. Außerdem wird es Möglichkeiten zur Flucht geben und eure Feinde zu verlangsamen. Doch da es in dieser grausamen Welt nichts umsonst gibt, müsst ihr euch diese nützlichen Features erst verdienen.

Quelle: Offizielle Website

Den schaurigen Experimenten von The Outlast Trials könnt ihr euch entweder allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Personen stellen. Dieses Features wird auch ab dem Early-Access-Release möglich sein, der am 18. Mai 2023 via Steam und Epic Games Store startet.