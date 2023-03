Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der italienische Indie-Entwickler Kid Onion Studio und Publisher Gravity Game Arise schicken heute River Tails: Stronger Together in den Steam Early Access. In diesem Koop helft ihr einem ungleichen Paar durch eine kunterbunte Welt.

River Tails: Stronger Together wirkt, als sei es direkt aus einer Kinderserie gefallen: Bunte Landschaften, knuffige Animationen und zwei Hauptfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Das Koop-Adventure erzählt die Geschichte von dem violetten Kätzchen Furple. Der kleine Kater wohnt mit seiner Familie zusammen auf einer Bergspitze. Doch neugierig wie er ist, läuft er eines Tages weiter von zu Hause weg und wird plötzlich von etwas erschreckt. So fällt er in einen rauschenden Fluss und findet sich plötzlich am Boden des Berges wieder – weit weg von Zuhause. In dieser scheinbar aussichtslosen Situation trifft er auf den miesepetrigen Fisch Finn. Der ist zunächst gar nicht begeistert darüber, dass der kleine Kater in sein Leben geplatzt ist. Doch dann erkennt er, dass sie sich gegenseitig helfen können. Denn Finn ist etwas Wichtiges gestohlen worden.

In River Tails: Stronger Together schlüpft ihr im Koop in die Rollen von Furple und Finn. Nutzt ihre sich ergänzenden Talente, um euch durch die bisher zwei verfügbaren Welten mit je drei Leveln zu manövrieren. Außerdem könnt ihr euch schon dem ersten Boss stellen, dem Bieber Resort.

Weitere Welten und Level sollen zusammen mit einigen CGI-Cutscenes im Laufe des Early Access folgen. Wie es auf der Steam Seite heißt, sind für diese Phase sechs Monate eingeplant. Danach soll das Koop-Game als vollwertiges Spiel erhältlich sein.

Auch wenn River Tails: Stronger Together aktuell nur im Steam Early Access erhältlich ist, benötigt ihr zum Spielen zwei Controller. Tastatur und Maus werden nicht unterstützt. Wenn das Koop-Adventure als Vollspiel erhältlich ist, plant man ebenfalls einen Release für PlayStation, Nintendo Switch und Xbox.

Wer auf weitere knuffige Koop-Games aus ist, kommt mit Blanc von Casus Ludi auf seine Kosten.