Die Stadt Amsterdam hat genug – und zwar von englischen Partygängern, die im Alkoholrausch Chaos stiften. Nun sagt man diesen unerwünschten Gästen mit einem Clip den Kampf an und fordert sie dazu auf, wegzubleiben.

Laut der Zahlen von Euronews zieht Amsterdam jährlich über 20 Millionen Touristen an. An sich heißt man diese auch gern willkommen. Doch ein Problem gibt es: junge Engländer nutzen die entspannten Gesetze zu Drogen und das bekannte Rotlichtviertel, um ausschweifende Partys zu feiern. Dabei haben sie sich bisher so unredlich verhalten, dass die Bürger der niederländischen Hauptstadt mehr als genug davon haben. Deshalb hat der Stadtrat die „Stay Away“-Kampagne gestartet.

Wann immer jemand nach Begriffen wie „günstiges Hotel Amsterdam“ oder „Kneipentour Amsterdam“ sucht, sollen Videos gezeigt werden, welche die Konsequenzen dieses ausschweifenden Verhaltens zeigen. So zum Beispiel zeigt der Clip einen jungen Mann, der unter Einfluss von Alkohol von der Polizei verhaftet wird. Der dazugehörige Schriftzug lautet wie folgt:

„Nach Amsterdam für eine chaotische Nacht kommen + sich komplett volllaufen lassen = 140 Euro Strafgeld + Eintrag in die Strafakte = weniger Perspektiven. Also nach Amsterdam für eine chaotische Nacht kommen? Bleibt fern.“

Doch damit noch nicht genug. Amsterdam plant außerdem das Rauchen auf den Straßen des Stadtzentrums zu verbieten. Flussrundfahrten, Junggesellenabschiede und Kneipentouren sollen ebenfalls eingeschränkt werden. Hinzu kommt, dass man 100 der Bordellfenster in ein Erotikzentrum an der Stadtgrenze verlegen möchte. So erhofft man sich, dass im Laufe der Zeit der Tourismus um die Hälfte absinken soll.