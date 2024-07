EA SPORTS FC FUTURES hat letzte Woche das UEFA Festival of Football im Herzen der UEFA EURO 2024 Fan Zone in Berlin veranstaltet. Diese Veranstaltung zog viele Fußballbegeisterte an und förderte den Breitensport auf inspirierende Weise.

Die FC FUTURES-Initiative hat im ersten Jahr über 170.000 Menschen für den Breitenfußball begeistert. In Zusammenarbeit mit adidas und der UEFA wurden weitere Trainingseinheiten für über 50 Jungen und Mädchen organisiert. Diese Einheiten wurden von offiziellen Trainern der UEFA und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geleitet. Die Übungen stammen aus der FC FUTURES Academy, einer frei zugänglichen Online-Bibliothek mit Übungen in sechs Sprachen, darunter Deutsch. Die Übungen nutzen Spielmaterial aus EA SPORTS FC 24, wodurch die Grenzen zwischen der physischen und digitalen Fußballwelt verschwimmen.

James Salmon, Senior Marketing Director von EA SPORTS FC, betonte die Bedeutung der Veranstaltung. „Es ist inspirierend, hier bei der UEFA EURO 2024 zu sein, um FC FUTURES-Trainingseinheiten für die nächste Generation auszurichten. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Partner bei der UEFA und adidas“, sagte er. Olivier Doglia, UEFA-Leiter für technische Ausbildung und Entwicklung, lobte die innovativen Trainingsmethoden von EA SPORTS FC FUTURES, die virtuelle und reale Fußballerlebnisse nahtlos miteinander verschmelzen lassen.

Prominente Unterstützung & interaktive Erlebnisse

Der ehemalige Fußballstar und Botschafter von FC FUTURES, Ian Wright, war ebenfalls vor Ort. Er vermittelte den Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis und hob die Bedeutung solcher Initiativen hervor. „Fußball auf Gemeindeebene bei Veranstaltungen wie dieser zu zeigen, ist eine großartige Inspiration für die jungen Spieler vor Ort“, sagte Wright.

Das Home of adidas Football in der UEFA EURO 2024 Fan Zone bietet während des gesamten Turniers eine Vielzahl von Aktivitäten. Auf dem 18.000 m² großen Areal können Besucher:innen mitmachen, zuschauen und die Freude am Spiel feiern. In der EA SPORTS FC 24 Gaming Zone können Fans die UEFA EURO 2024 auch auf der Konsole nachspielen.

