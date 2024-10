Activision hat kürzlich neue Informationen zu der Kampagne von Black Ops 6 geteilt. Das packende Setting während des Golfkriegs bietet eine eine Kombination aus explosiver Action und strategischer Action, welche die legendäre Saga um Frank Woods und sein Team fortführt.

Black Ops 6 spielt in einer turbulenten Phase der Weltgeschichte, geprägt vom Ende des Kalten Krieges und dem Aufstieg der USA zur dominierenden Supermacht. Während die Welt auf den Golfkrieg schaut, entbrennt hinter den Kulissen eine geheime Operation. In dieser rücken Frank Woods und sein neues Team in den Mittelpunkt der Ereignisse. Gemeinsam mit Charakteren wie Troy Marshall, einem methodischen Anführer, und Jane Harrow, einer CIA-Operationsspezialistin, muss Woods eine globale Verschwörung aufdecken. Aber wie Activision mehrfach betont, darf niemandem vertraut werden. Verrat lauert überall.

Die neuen Figuren in Black Ops 6

Neben den bekannten Figuren wie Frank Woods und Russell Adler gibt es in Black Ops 6 auch spannende Neuzugänge. So handelt es sich beispielsweise bei Felix Neumann um ein technisches Genie mit düsterer Stasi-Vergangenheit. Auch die tödliche Assassine Sevati Dumas erweitern das Team. Diese neuen Charaktere bringen frischen Wind in die Handlung und eröffnen neue taktische Möglichkeiten für die Spieler.

Das Safehouse: Deine Operationsbasis

Ein zentrales Feature in der Black Ops 6-Kampagne ist das Safehouse, das zwischen den Missionen als Basis dient. Hier können Spieler gesammeltes Geld in Upgrades investieren und ihren Operator anpassen. Diese Funktion bietet nicht nur eine spannende strategische Komponente, sondern auch einen hohen Wiederspielwert. Darüber hinaus warten besondere Belohnungen auf die Spieler, darunter einzigartige Skins, Waffenpläne und Finishing Moves, die durch Missionserfolge freigeschaltet werden.

Gameplay-Tipps und Belohnungen

Für einen optimalen Einstieg in die Kampagne von Black Ops 6 sollten Interessierte einige grundlegende Tipps beachten. Dazu gehört es, das Inventar regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass genügend Ausrüstung vorhanden ist. Zudem sollten die Lebens- und Rüstungsanzeigen stets im Auge behalten werden, um im Kampf bestehen zu können. Wer sich auf die Herausforderungen der Kampagne einlässt, kann nicht nur auf fesselnde Missionen, sondern auch auf attraktive Belohnungen wie den „Onyx Echo“ Waffenbauplan oder den „Heist“-Operator freuen.

Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, PlayStation und Xbox. Darüber hinaus wird der Titel im Game Pass spielbar sein. Weitere Einblicke in den Titel erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.