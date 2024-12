Mit Update 2.2 setzt CD PROJEKT RED neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung von Cyberpunk 2077. Diese Aktualisierung bringt frische Features und tiefgreifende Gameplay-Optimierungen, die sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Spieler:innen begeistern. Neben umfassenden Anpassungsoptionen für Charaktere und Fahrzeuge sorgte eine begleitende REDstream-Episode für tiefe Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Virtuos, ein erfahrenes Studio mit Expertise in AAA-Projekten, unterstützte die Entwickler dabei maßgeblich.

Das Update steht für alle wichtigen Plattformen wie Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC bereit. Es lädt Gamer ein, Night City in einem neuen Licht zu erleben und ihre Spielfiguren sowie Fahrzeuge individueller denn je zu gestalten. Fans erhalten mit diesen Verbesserungen einen Grund mehr, erneut in die vielschichtige dystopische Welt einzutauchen.

Individuelle Anpassungen und kreativer Freiraum

Update 2.2 bietet umfassende Möglichkeiten zur Individualisierung. Spieler:innen können ihre Figuren mit neuen kosmetischen Cyberware-Optionen ausstatten, darunter Tattoos und Make-up-Varianten. Diese Features erlauben es, die Identität des Charakters noch stärker zu personalisieren und sich selbst in der futuristischen Welt zu spiegeln.

Auch Fahrzeuge erstrahlen in neuem Glanz: Dank der innovativen CrystalCoat-Technologie von Rayfield lassen sich Farben von Luxus- und Sportwagen individuell anpassen. So wird die Fahrt durch Night City nicht nur ein spielerisches, sondern auch ein visuelles Highlight – ob bei gemütlichen Cruising-Touren oder wilden Verfolgungsjagden.

Technische Raffinesse und neue Möglichkeiten für Fotografie

Fotografie-Liebhaber:innen kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Der überarbeitete Fotomodus ermöglicht es, Szenen mit zusätzlichen Charakteren zu gestalten und eine größere Kamerareichweite zu nutzen. Neue Beleuchtungsoptionen sorgen für atemberaubende Aufnahmen, die die pulsierende Atmosphäre von Night City perfekt einfangen.

Zudem beinhaltet das Update zahlreiche technische Verbesserungen, die das Gameplay reibungsloser und immersiver gestalten. Kleine Geheimnisse in Night City und die Anwesenheit von Johnny Silverhand als Beifahrer verleihen dem Spiel zusätzlichen Reiz. Fans, die tiefer in die Details eintauchen möchten, finden in den Patchnotes und der neuesten REDstream-Folge spannende Informationen zu den Neuerungen.