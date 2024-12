Die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz nehmen neue Formen an. Denn vor wenigen Tagen hat YouTube sein KI-gestütztes Auto-Dubbing-Feature vorgestellt. Dieses Feature ermöglicht es Nutzern ein Video automatisch in mehrere Sprachen zu synchronisieren. So sollen Videos für eine breitere Zuschauerschaft zugänglich sein.

Am 10. Dezember 2024 hatte Google die neue Funktion angekündigt. Sie steht bereits hunderttausenden Kanälen im YouTube-Partnerprogramm zur Verfügung. Der Fokus liegt zunächst auf Wissens- und Informationskanälen, bevor die Funktion auf weitere Content-Kategorien ausgeweitet wird. In einem Google Blogeintrag geht das YouTube-Team darauf ein, wie Content Creator das neue Auto-Dubbing nutzen können. Hier eine kleine Übersicht:

Video hochladen: Creator laden ihre Videos wie gewohnt hoch. YouTube erkennt automatisch die Originalsprache und erstellt synchronisierte Versionen in anderen Sprachen. Sprachkontrolle: Die erstellten Synchronfassungen können in der YouTube Studio-Oberfläche unter „Sprachen“ überprüft werden. Creator haben die Möglichkeit, unpassende Dubs zu entfernen. Verfügbarkeit prüfen: Über die erweiterten Einstellungen in YouTube Studio können Creator überprüfen, ob die Funktion für ihren Kanal verfügbar ist.

Hier ein Beispielvideo

Die erste Version dieser Technologie unterstützt Englisch als Ausgangssprache, mit Synchronisationen in Französisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch. Umgekehrt werden Videos in diesen Sprachen ins Englische übersetzt. Wenn das Video für andere zugänglich ist, können Zuschauer in den Videoeinstellungen (Zahnrad im Video) zwischen der Original- und der synchronisierten Tonspur wählen und ihre bevorzugte Sprache für zukünftige Videos speichern.

YouTube und andere Google-Dienste vereinen sich

YouTube arbeitet eng mit Google DeepMind und Google Translate zusammen, um die Technologie kontinuierlich zu verbessern. Zukünftige Updates, darunter die Einführung von „Expressive Speech“, sollen die Emotionen und den Tonfall des Originalsprechers besser nachahmen. Diese Funktionen wurden bereits auf der Veranstaltung „Made on YouTube“ vorgestellt und versprechen ein noch natürlicheres Zuschauerlebnis.

Mit dieser Innovation bietet YouTube Creatorn die Möglichkeit, ein noch breiteres Publikum zu erreichen und Zuschauer können Inhalte weltweit einfacher genießen. Das Feature ist ein weiterer Schritt, die Plattform für eine global vernetzte Community zu optimieren. Weitere Infos zum Thema Künstliche Intelligenz seht ihr in unserem Beitrag zu Sora.